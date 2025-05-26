NBA季後賽》湯斯末節爆發單節狂轟20分 尼克大逆轉溜馬扳回一城

湯斯。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕尼克今在東部冠軍賽第3戰克服最多20分落後，靠湯斯（Karl-Anthony Towns）第四節大爆發，單節獨攬20分，以106：100逆轉溜馬，將系列賽追到1：2。

溜馬在客場拿下2連勝，氣勢如虹回到印第安納，上半場人人有功練，投籃命中率51.3%，上場10人全數得分，包括板凳殺出奇兵麥康諾（T.J. McConnell），前兩節拿下全隊最高10分，助隊以58：45領先進入下半場。尼克前兩節團隊命中率僅38.1%，以布朗森（Jalen Brunson）11分最佳。

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易籃後尼克努力縮小差距，替補上陣的布萊德（Miles McBride）單節獨攬7分，加上阿努諾比（OG Anunoby）在外圍開火，在末節開始前追到70：80。

前三節只拿4分的湯斯在決勝節甦醒，第四節前5分鐘就轟下15分，幫助球隊以87：85反超，隨後哈里伯頓（Tyrese Haliburton）也回敬一顆三分彈幫助溜馬止血。

接下來兩軍你來我往，湯斯手感沒有停歇，最後5分鐘在嚴防下飆進後撤步三分彈，幫助尼克取得94：90領先，溜馬在西亞卡姆（Pascal Siakam）倒數1分37秒2罰都沒失手下追到98：98。

因陷入犯規麻煩第四節大多在板凳席上的布朗森一回到場上就跳投得手，尼克再度要回領先，接著哈特（Josh Hart）2罰俱中，不過隨後哈里伯頓2罰也都沒失手，布朗森最後8.1秒的2次罰球穩穩把握，尼克順利以逆轉勝避免遭聽牌。

湯斯今貢獻24分、15籃板，其中有20分集中在第四節，布朗森罰球10罰10中，拿下23分，阿努諾比挹注16分，布里吉斯（Mikal Bridges）貢獻15分。

溜馬方面，哈里伯頓拿全隊最高20分，M.透納（Myles Turner）進帳19分，西亞卡姆收下17分，麥康諾12分作收。

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