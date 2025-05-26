MLB》笑說對決大谷翔平一點都不好玩 千賀滉大回應場上「突發事件」

千賀滉大。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會日本強投千賀滉大今天雖遭到大谷翔平首局首打席全壘打，但最終仍對道奇繳出5.1局僅失1分好投，收下本季第5勝，繼續穩坐國聯防禦率王。不過賽後被問及對決大谷的感想，千賀也給出令人會心一笑的答案。

千賀滉大開賽第一顆失投94.8英哩四縫線速球被大谷逮個正著，讓他敲出本季第18轟並列大聯盟全壘打王，這也是他旅美生涯首度遭大谷砲轟。但他之後力保不失，最終投5.1局用101球有60顆好球，被敲5安失1分，送出5次三振與4次保送，奪下本季第5勝，賽後防禦率1.46仍穩居國聯防禦率王。

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賽後受訪時，千賀滉大透露今天嘗試很多種配球與球種，才成功頂住危機。談到被大谷敲全壘打，他淡定表示：「沒有太特別的感覺，他就是眾多強打者中的其中一人，沒特別的想法。」當被問及和大谷對決是否很有趣，千賀直言「一點都不好玩」，也逗笑在場媒體。

此外，千賀今天先發時也遇到小插曲，原先他配戴的是帶有帶灰色與紫色的手套，與大都會今天的城市版球衣很搭。然而在投完第1局後，主審找上千賀並要求他更換手套，於是從第2局開始，千賀改戴黑色手套投球。

賽後千賀也對此事做出回應：「因為灰色跟球的顏色太接近了，所以不行。雖然我當然能理解這件事，但前幾場比賽也沒有人說過什麼。這次被指出來，我會考慮之後要不要換掉。」大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）也在轉播解釋，規定中不能使用白色或淡灰色手套。

千賀滉大換上黑色手套。（法新社）

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