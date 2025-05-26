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PLG》 末節展現主宰力！盧峻翔奪年度關鍵先生 本季掃4大獎

2025/05/26 12:12

盧峻翔奪年度關鍵先生。（PLG提供）盧峻翔奪年度關鍵先生。（PLG提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕P. LEAGUE+ 今公佈2024-25球季年度關鍵先生，由桃園璞園領航猿的「夜王」盧峻翔獲獎。他在本季關鍵時刻平均得分4.3分，居非外籍球員之冠，幫助球隊勝率高達66.7%，充份展現強大的勝負主宰能力，因而獲得記者和球迷青睞拿下本季年度關鍵先生。

PLG年度關鍵先生，球員數據評估方式為「第四節最後5分鐘時雙方差距5分內 （包含5分），球員所呈現的攻守累積數據與最後球隊勝負的關連性。」

盧峻翔在這樣的情況下，平均拿下4.3分、1籃板、0.7助攻全方位的表現，加上超水準的二分球命中率（100%），幫助領航猿本季第4節最後5分鐘時雙方差距5分內 （包含5分）的比賽勝率來到66.7%，出色的表現幫助盧峻翔在年度關鍵先生的票選中，同時獲得記者（得票率22.2%，佔50%）及球迷（得票率22.0%，佔50%）的支持，成為領航猿隊史第2位年度關鍵先生。

盧峻翔這季表現獲得肯定，完成年度MVP二連霸、入選年度第一隊，並拿下FMVP，如今再獲選為年度關鍵先生，包辦4大獎項。

2024-25球季年度關鍵先生前3名得票率如下：

盧峻翔 （領航猿） 44.2%

艾賽亞 （鋼鐵人） 18.9%

林志傑 （勇士） 15.2%

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