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MLB》昨開賽前不到1小時傳傷勢 今天過生日的金恩進傷兵名單

2025/05/26 13:53

金恩。（資料照，美聯社）金恩。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據教士球團消息指出，今日美國時間5月25日過30歲生日的先發投手金恩（Michael King），因右肩發炎被放入15天傷兵名單，開始時間回溯至美國時間22日。

金恩預計要在昨日面對勇士先發出賽，但在開賽前不到1小時就傳出傷勢，總教練席爾特（Mike Shildt）表示，金恩在昨天早上起床時就發現肩膀僵硬，「他在肩胛骨的地方有些問題，我們仍在試圖找出原因，那裡有些部分較為脆弱，這對投手來說是非常重要的地方。」

席爾特繼續補充道：「通常這種情況我們會逐日觀察，但我們仍處在需要了解傷勢的階段，這不是太常見的情況，但從醫學角度來說，我們會密切觀察。我們回到聖地牙哥後就會在接下來幾天評估狀況。」

不過席爾特坦言，與週六相比金恩今日並沒感到任何不舒服，「他沒有更多不舒服的情況，這激勵了我們。他們認為金恩有點小進展，他今天的感覺絕對有好一點了，但至少沒有變得更糟。」

金恩本季目前出賽10場表現十分優異，55.2局投球送出64次三振，戰績4勝2敗，防禦率2.59，標準化防禦率（ERA+）155。

為了填補金恩不在的空缺，教士選擇從3A拉上摩根（David Morgan），他在今年2A與3A出賽14場，14.1局送出30次三振，戰績0勝2敗，防禦率6.91，生涯從未在大聯盟出賽過。

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