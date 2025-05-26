中職》兄弟訓練設備「進化」！引進美日職體系智慧發球機系統

中信兄弟引進Trajekt Arc以及iPitch智慧發球機系統。（中信兄弟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕去年球季，中信兄弟拿下年度第一「進擊」季後賽，並拿下隊史第十座年度總冠軍！今年度，兄弟延續這股前「進」的氣勢，宣示球隊將於各個層面不斷「進化」，鼓勵球員們都能超越自我，目標拿下二連霸！今年球季中信兄弟也最新引進的Trajekt Arc以及iPitch智慧發球機系統，期待在導入新設備後，能夠為選手們接軌國際趨勢，提升團隊整體競爭力。

Trajekt Arc智慧發球機系統是目前美職與日職體系中，各球隊間廣泛採納的大數據智慧發球機系統，此發球機系統能夠讓打者在實際上場前，透過人像投影發球機，預先熟悉對方投手各樣球路的變化，模擬投手之投球節奏、球速、角度、位移以及旋轉軸等，提升選手們的平均打擊數據。

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此外，針對投手群的幫助，也能透過設備來檢視自己的球路，審視每一位投手自己的球路在本壘後方打者視角的各個位置進壘效果，增強投手群的信心，也鼓勵選手們能夠更積極地攻擊好球帶，進而將訓練成果表現發揮於賽場上。

中信兄弟許基宏在練習後表示，「Trajekt Arc智慧發球機讓打者能夠針對投手的投球動作與節奏，會比較有明確的動機，去掌握自己的攻擊節奏，模擬比賽情境來做策略上的調整。」

中信兄弟一、二軍巡迴打擊教練丹尼爾，以及今年開季加入教練團的詹姆斯，皆是有運動科學背景的打擊教練，在已建立的打擊系統中，利用Trajekt Arc智慧發球機來強化訓練品質。此外，曾任職於美職體系的一軍打擊教練莎菈，也不斷透過球團情蒐團隊運用多年的TrackMan大數據結合實際訓練，運用多元化的訓練模式，讓選手們能夠更加貼近實戰模擬的情境練習，提升選手們訓練的效能與品質。

中信兄弟一軍打擊教練莎菈表示：「Trajekt Arc相較於其他發球機能夠呈現更多變化，讓選手透過投影來調整自己的擊球節奏，針對不同數據資料來練習特定的球種變化。賽季中不論是面對不同投手與投球姿勢的差異，此設備對於打者模擬情境，以及進入比賽狀況都非常有幫助。」

中信兄弟除採購Trajekt Arc智慧發球機提升球員競爭力外，今年更在屏東基地新增多台功能性發球機，包含台灣隊使用的iPitch智慧型發球機，為二軍及育成選手們針對打擊訓練、捕手守備、外野守備等，提供多樣化的訓練設備，加強球隊農場體系的整體訓練品質，為衝擊年度總冠軍為目標邁進。

中信兄弟領隊劉志威表示，更新設備提供選手們擁有完善的訓練模式，是中信兄弟長期以來所重視的，「期盼在導入Trajekt Arc與iPitch智慧發球機後，能夠帶給教練團與選手們更有目標性及貼近實戰的訓練，除了提升團隊的整體競爭力外，也希望能夠接軌國際趨勢。」

中信兄弟引進Trajekt Arc以及iPitch智慧發球機系統。（中信兄弟提供）

中信兄弟引進Trajekt Arc以及iPitch智慧發球機系統。（中信兄弟提供）

中信兄弟引進Trajekt Arc以及iPitch智慧發球機系統。（中信兄弟提供）

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