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北武跆拳道聯隊揚威嘉義市長盃全國跆拳道錦標賽 斬獲19金人人有獎

2025/05/26 13:19

北武跆拳道聯軍參加嘉義市長盃跆拳道，榮獲十九金。（許祿寶提供）北武跆拳道聯軍參加嘉義市長盃跆拳道，榮獲十九金。（許祿寶提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕金牌教練許祿寶領軍的北武跆拳道聯隊，跨海遠征嘉義市長盃全國跆拳道錦標賽，再度寫下輝煌戰績，贏得19面金牌，選手人人有獎凱旋返鄉。身兼澎湖縣跆拳道委員會主委的副議長藍凱元，除了送機外，也前往接機，表揚小選手們努力表現，為澎湖爭光。

北武聯隊今年18人參賽，摘下19金17銀18銅佳績，人人有獎，許祿寶也獲得優秀教練獎。成績如下：嵵裡國小：陳宓芊 品勢第2名、擊破第1名、快打旋風第1名；陳鈺杰品勢第3名、擊破第3名、快打旋風第2名、對練第2名；陳鈺帆品勢第3名 、擊破第3名、快打旋風第1名、對練第2名；吳承峰品勢第3名 、擊破第2名 、快打旋風第3名、對練第3名；吳天睿品勢第3名、擊破第3名、快打旋風第3名、對練第3名；唐鋒 品勢第2名、擊破第2名、快打旋風第1名。

石泉國小：黃子芯擊破第1名、快打旋風第1名；文澳國小：陳宇緹品勢第2名、擊破第1名 、快打旋風第1名、對練第2名；洪御齊擊破第2名、快打旋風第2名、對練第3名；王栩㠙 擊破第3名、快打旋風第2名；湖西國小：許筑鈞品勢第3名、擊破第1名、對練第3名；郭晨熙擊破第2名、快打旋風第1名 、對練第1名；吳柏呈品勢第3名。龍門國小：陳濟棠品勢第2名、擊破第1名、快打旋風第2名；陳定玹品勢第1名、擊破第2名、快打旋風第1名；西溪國小 吳若甄擊破第3名、對練第1名；澎南國中陳翊昊品勢第2名、 擊破第1名、快打旋風第1名；中正國中陳彥如品勢第3名、擊破第1名、對練第1名。

副議長藍凱元不僅送機，凱旋返鄉也去接機。（許祿寶提供）副議長藍凱元不僅送機，凱旋返鄉也去接機。（許祿寶提供）

許祿寶（右三）獲優秀教練獎，實至名歸。（許祿寶提供）許祿寶（右三）獲優秀教練獎，實至名歸。（許祿寶提供）

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