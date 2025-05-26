世壯運》閉典5/30登場 Energy壓軸獻唱引爆「星期五晚上」最高潮

雙北世界壯年運動會5月30日晚間7時於新北市美術館舉行閉幕典禮。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕雙北世界壯年運動會5月30日晚間7時於新北市美術館舉行閉幕典禮，主題為「We are the World」融合音樂、光影、舞蹈與煙火，打造跨語言與文化的國際藝術饗宴。另，閉幕卡司陣容，包括草屯囝仔、主題曲〈敬夢想〉主唱葛西瓦、DJ RayRay、變裝皇后冠軍妮妃雅・瘋，及Energy壓軸登場並獻上20分鐘演出，不僅帶來經典「星期五晚上」，還將首度演唱全新單曲〈馬上去〉。

新北市文化局表示，閉幕典禮將由草屯囝仔率先開場，葛西瓦演唱大會主題曲〈敬夢想〉後，將進行國際壯年運動總會會長及雙北市長致詞，並由下一屆主辦城市日本關西代表進行交接演出。隨後，DJ RayRay與妮妃雅・瘋接力炒熱氣氛，Energy壓軸壓場，引爆全場高潮。典禮最後將施放長達4分半的煙火秀，以絢爛色彩與節奏變化，象徵選手們的夢想旅程，為賽事畫下圓滿句點。

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文化局指出，此次閉幕典禮舞台設計融合新北市美術館的藝術特質，戶外園區打造4大光環境展演包含「光之絮言」、「穿越之光」、「光之詩篇」與「星空共舞」，以建築、燈光與科技交織出城市美學，為觀眾營造沉浸式觀演體驗。

文化局也說，閉幕典禮開放民眾自由入場，建議提前抵達現場。無法親臨的觀眾可透過電視（民視無線台、緯來體育台）及網路平台（世壯運YouTube、我的新北市YouTube、台北市政府YouTube、四季線上、中天新聞網、東森新聞網）同步收看直播。更多活動詳情與轉播資訊，可上世壯運官方網站（https://wmg2025.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/WMG2025）查詢。

Energy將擔任世壯運閉幕式表演嘉賓。（雙北世壯運執委會提供）

變裝皇后冠軍妮妃雅・瘋將擔任世壯運閉幕式表演嘉賓。（雙北世壯運執委會提供）

世壯運閉幕式表演嘉賓-百大DJ RayRay。（雙北世壯運執委會提供）

〈敬夢想〉主唱葛西瓦將擔任世壯運閉幕式表演嘉賓。（雙北世壯運執委會提供）

草屯囝仔將擔任世壯運閉幕式表演嘉賓。（雙北世壯運執委會提供）

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