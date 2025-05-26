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世壯運》104歲林友茂搭配李洋出擊直呼榮幸 長壽秘訣竟是看美女？

2025/05/26 13:53

金氏世界紀錄認證全球最年長的羽球選手、104歲林友茂（左2），今天在世壯運和李洋搭配進行表演賽，對決李洋的爸爸李峻淯和李洋的高中教練鄭永成。（記者陳逸寬攝）金氏世界紀錄認證全球最年長的羽球選手、104歲林友茂（左2），今天在世壯運和李洋搭配進行表演賽，對決李洋的爸爸李峻淯和李洋的高中教練鄭永成。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕金氏世界紀錄認證全球最年長的羽球選手、104歲林友茂，今天在世壯運和奧運金牌李洋搭配進行表演賽，對決李洋的爸爸李峻淯和李洋的高中教練鄭永成，最終由林友茂和李洋以11：9險勝。

104歲的林友茂這次世壯運特別和李洋搭檔進行表演賽，他說：「這是我第一次跟奧運選手一起比賽，他讓我們台灣能在全世界發光發熱，這次世壯運也辦得有聲有色，全世界都在看。」

林友茂笑說：「李洋跟我搭檔讓我輕鬆很多，所以我盡量給他打，我頭盡量低下去。」他也對於兩人今天表現很滿意，「知道李洋今天親自來挺我，我認為我的勝算已經達50%。」他也提到，「很多人配合我，我年紀大了能站在羽球場上不容易，還能揮幾個球，對方還接不到，是我最高興、最榮幸的事。」

提到運動經歷，林友茂表示，自己原本是打太極拳，但後來看到打羽球很有深度，加上太極拳打多好都沒有掌聲，但羽球會獲得關注，「所以我50歲開始就改打羽毛球，一直到現在。」

至於能保持長壽的秘訣，林友茂表示，多運動、多唱歌、多跳舞、多說好話、多存好心、多做好事，「最後就是多看美女，多看美女不是我發明，之前媒體就有報導，但有附帶3個條件，多看美女可以，眼動手不動、心動不行動、上動不下動，黃仁勳問我養生之道，我就是這樣跟他講，要保證女生安全。」

金氏世界紀錄認證全球最年長的羽球選手、104歲林友茂，今天在世壯運和李洋搭配進行表演賽。（記者陳逸寬攝）金氏世界紀錄認證全球最年長的羽球選手、104歲林友茂，今天在世壯運和李洋搭配進行表演賽。（記者陳逸寬攝）

金氏世界紀錄認證全球最年長的羽球選手、104歲林友茂，今天在世壯運和李洋搭配進行表演賽。（記者陳逸寬攝）金氏世界紀錄認證全球最年長的羽球選手、104歲林友茂，今天在世壯運和李洋搭配進行表演賽。（記者陳逸寬攝）

金氏世界紀錄認證全球最年長的羽球選手、104歲林友茂。（記者陳逸寬攝）金氏世界紀錄認證全球最年長的羽球選手、104歲林友茂。（記者陳逸寬攝）

金氏世界紀錄認證全球最年長的羽球選手、104歲林友茂，今天在世壯運和李洋搭配進行表演賽。（記者陳逸寬攝）金氏世界紀錄認證全球最年長的羽球選手、104歲林友茂，今天在世壯運和李洋搭配進行表演賽。（記者陳逸寬攝）

李洋。（記者陳逸寬攝）李洋。（記者陳逸寬攝）

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