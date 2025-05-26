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中職》明星賽連續兩年在大巨蛋舉行 中職明星隊vs.台灣隊

2025/05/26 15:23

中職明星賽。（資料照，記者林正堃攝）中職明星賽。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職2025年明星賽將於7月19、20日登場，繼去年首次前進大巨蛋後，今年再次在大巨蛋舉行，票選活動將於明天（5月27日）中午展開，球迷可透過LINE VOOM官方帳號參與投票。

今年明星賽維持中職明星隊vs.台灣隊的賽制，「Team Star」由去年總冠軍教頭平野惠一擔任，是繼2017年中信兄弟史耐德後再有外籍教練擔任明星隊總教練，「Team Taiwan」由12強賽總教練曾豪駒擔任，也是台灣隊首次由同一教頭連續兩年領軍。

通訊投票從明天中午12點展開，球迷可利用手機撥打551252，或用手機編寫簡訊CPBL發送至55123，即可參加票選，通訊投票加權5倍，網路票選及通訊投票截止時間都是6月18日晚上23:59。雜誌選票隨職棒雜誌六月號519期附贈，加權10倍，球迷填寫後直接投入郵箱即可寄回聯盟，以郵戳日期6月18日為憑。

票選活動三個管道經加權後佔總票數60％，具投票資格的教練、球員、媒體進行專業票選，專業人員票選分數佔40％。

全壘打大賽採全網路票選，總計20位選手具票選資格，參賽資格為2024年全壘打排行榜前10名選手，以及2025年截至5月18日位居全壘打排行榜前10名且未被註銷之選手，若重複者多出名額由聯盟推薦人選參與票選，總得票數前8名選手入選全壘打大賽，投票截止時間至6月18日晚上23:59。

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