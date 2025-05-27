大谷翔平率道奇對決守護者、雷霆灰狼西冠G4 今日賽事轉播預告

大谷翔平。（美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟今天有2場轉播，道奇在輸掉與大都會的系列賽後將做客守護者主場，昨日開轟的大谷翔平能否延續手感，MVP打線是否能帶領球隊終止2連敗低潮；另一場則是洋基作客天使，請喜愛棒球的觀眾不要錯過轉播。

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NBA西部決賽G4，灰狼在上一戰大勝雷霆，系列賽追到1：2落後，狼群能否將戰局扳平重回原點，或者是雷霆能夠振作拿下聽牌勝，敬請球迷鎖定轉播！

中華職棒賽季持續進行，上週被兄弟橫掃且苦吞4敗的龍頭統一獅將北上對決富邦悍將，獅隊派出蒙德茲對上悍將黃保羅，是統一能夠止敗，還是悍將能守護新莊城堡？另一場則由近期豪取5連勝，距離龍頭只剩下1.5場勝差的中信兄弟，作客澄清湖球場對決台鋼雄鷹，先發投手由盧孟揚對陣艾速特，誰能夠拿下勝利呢？

MLB

07：05 道奇@守護者 愛爾達體育2台

09：30 洋基@天使 愛爾達體育2台

NBA季後賽

08：30 雷霆@灰狼 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18：30 中信@台鋼 博斯體育1台、愛爾達體育3台

18：30 統一@富邦 MOMOTV

日職

17：00 廣島@巨人 DAZN1

17：00 火腿@軟銀 DAZN2

法網

17：00 法網 第2日 單打第一輪 （上）

22：00 法網 第2日 單打第一輪 （中）

22：00 法網 第2日 單打第一輪 （下）

轉播：愛爾達體育1台、愛爾達體育2台、博斯運動

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