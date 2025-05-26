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世壯運》曾韌帶受傷重返賽場 宜縣88歲「噴射機阿嬤」勇奪4金

2025/05/26 16:04

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天下午，在縣長室接見勇奪世壯運短跑等4面金牌的選手林潘秀雲（左），以及網球男子雙打金牌得主林俊謀（右2）與鄧正忠（右1）。（記者游明金攝）宜蘭縣代理縣長林茂盛今天下午，在縣長室接見勇奪世壯運短跑等4面金牌的選手林潘秀雲（左），以及網球男子雙打金牌得主林俊謀（右2）與鄧正忠（右1）。（記者游明金攝）

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣88歲「噴射機阿嬤」林潘秀雲在今年世界壯年運動會，勇奪85歲組100公尺、200公尺短跑及跳遠、三級跳4面金牌，展現驚人毅力、速度與彈跳力；林潘秀雲曾因韌帶受傷幾乎無法行走，她選擇運動復健，經歷3年努力重返賽場。她鼓勵長者：「老人當自強，唯有健康，人生才有尊嚴與選擇」。

林潘秀雲從學生時期就是運動健將，後因步入婚姻、忙於事業和家庭，漸漸遠離運動場；60歲那年重新踏上田徑場，開啟「第二人生」的運動生涯，在許多世界級田徑賽事獲獎無數，沒想到63歲那年，被醫生診斷出有退化性關節炎，面臨需要置換「人工關節」的地步。

林潘秀雲說，考慮到龐大醫療費及手術的可能性，她為自己下了一個決定，每個星期拿起兩支拐杖前往陽明山「自我訓練」，目標是強化腿部肌群，儘管每走一步就痛不欲生，從一開始舉步維艱，到半年後恢復正常行走，連她自己都驚訝這樣的轉變。

自此之後，林潘秀雲再度從運動找到信心，平時自主網球訓練、每天凌晨四點起床慢跑7公里、報名田徑賽事，她還背起背包當起登山客，79歲登上海拔5895M的吉利馬札羅山，成了台灣最年長登上非洲最高峰的運動員。只是在3年前，她在參加三級跳遠比賽韌帶受傷，一度無法行走，她堅持不開刀，選擇與歪掉的膝蓋共存。

「我心裡不甘願，覺得我還可以跑。」林潘秀雲不願服輸，接受密集復健、慢慢重新訓練，靠著堅定意志與運動習慣，奇蹟般地恢復行走能力，這次重新站上田徑場，在世壯運拿到4面金牌；她說：「要當一個運動員，不可能不受傷的！受了傷，就學習與傷共處；哪裡跌倒，哪裡爬起來」。

林潘秀雲說，「運動是最好的保養品，我要跑到100歲」，運動會讓你快樂、健康、不孤單，要跑到100歲不是口號，而是她給自己的目標與承諾。

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天下午，在縣府縣長室接見林潘秀雲，以及獲得網球男子雙打60歲組金牌得主林俊謀與鄧正忠；林茂盛說，林潘秀雲面對傷病不退縮，展現驚人的自律與決心，靠著運動重新站起，用生命力詮釋「年齡只是數字」的最佳典範。

宜蘭縣88歲「噴射機阿嬤」林潘秀雲在今年世界壯年運動會，勇奪85歲組100公尺、200公尺短跑及跳遠、三級跳4面金牌。（記者游明金攝）宜蘭縣88歲「噴射機阿嬤」林潘秀雲在今年世界壯年運動會，勇奪85歲組100公尺、200公尺短跑及跳遠、三級跳4面金牌。（記者游明金攝）

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