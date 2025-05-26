亞田賽》「台灣最速男」楊俊瀚赴美變獨立 要尋求每屆都奪牌的紀錄

楊俊瀚本屆亞錦賽將參加400公尺接力、200公尺。（田協提供）

〔特派記者林岳甫／龜尾報導〕2025年亞洲田徑錦標賽明天在南韓龜尾點燃戰火，台灣隊本屆共派出31位選手參賽，生涯在亞錦賽拿過1金、2銀、2銅的「台灣最速男」楊俊瀚將參加200公尺和400公尺接力。

對楊俊瀚而言，過去1年生活其實出現不少改變，畢竟他在去年就赴美接受訓練，由於要長時間待在美國，他必須在當地租房、開戶，還會在網路上買二手傢俱，並包辦採買、下廚等，這些經驗是他在台灣不曾擁有過的，當然在美國訓練更看重自主性，也發現其實這邊的隊友都相當平易近人，讓他收穫頗豐。

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楊俊瀚在4月底結束美國訓練，陸續到日本靜岡、香港參賽，努力備戰亞錦賽，他知道日本在每一單項都派出一軍選手參賽，自己還是會全力以赴。

楊俊瀚堪稱是近年亞錦賽最會奪牌的選手，他2015年武漢亞錦賽首次參加，當時屬陣中數一數二年輕，就拿到400公尺接力銅牌，他2017年印度亞錦賽奪200公尺金牌、100公尺銅牌，2019年卡達亞錦賽進帳400公尺接力銀牌，以及上屆泰國亞錦賽奪200公尺銀牌。

楊俊瀚本屆參加200公尺和400公尺接力，今天一早就到熱身場隨隊友黃左軍、魏泰陞、林柏勳培養接棒默契，楊俊瀚透露，這次預計會負責第4棒，上次接力跑第4棒都忘記是何時了。至於200公尺也要進行準備，不過一切就等比賽開始後見真章。

楊俊瀚本屆亞錦賽將參加400公尺接力、200公尺。（田協提供）

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