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TPBL》季後賽對決聯盟第1的國王 許皓程：學習他們怎樣去拿冠軍

2025/05/26 17:16

台北台新戰神闖進季後賽。（台北台新戰神提供）台北台新戰神闖進季後賽。（台北台新戰神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北台新戰神於昨日季後挑戰賽取勝，順利晉級季後賽，將迎戰例行賽龍頭新北國王。G3、G4主場賽事將於6/5（四）、6/7（六）重返台北和平籃球館舉行，若戰線延長，G6於6/11（三）登場。

本季戰神例行賽主場戰績為11勝7敗，勝率6成，期間更曾寫下主場6連勝的紀錄。總經理林祐廷表示，「有戰友在場就是最大的力量，也相信回到和平館主場的氣勢，能為球隊帶來勝利。」季後賽戰神主場門票將於5/28（三）11：00開放季票戰友優先購票，當日17：30全面開賣。凡購買G3、G4一樓座位可獲得限量戰神應援TEE，分別為6/5《戰神款》、6/7《台北款》，邀請戰友穿上紅色，讓戰神紅海席捲全場，為戰神拚戰冠軍賽全力Two For One。

季後賽將迎戰第一種子新北國王，戰神總教練許皓程指出，國王是去年的冠軍球隊，球員經驗豐富、團隊文化成熟，戰神將以「挑戰者的心態」迎戰，「我們要去學習、去挑戰他。」他補充說道，「學習不代表是輸球，而是去學習他們怎麼樣拿到冠軍，我們要用挑戰者的心態去挑戰他們，展現我們贏球的企圖心。」

丁聖儒直言，身為名次較低的球隊，本來就沒有什麼壓力，「就是保持一種Underdog的心態，挑戰他們。」他強調，比起挑戰賽G2那場「不像戰神」的內容，我們要延續昨天比賽展現出的攻守能量，持續打出戰神球風。

陳文宏表示，要帶著破釜沉舟的決心迎戰，「就是要讓對手打得不舒服。」戰神在4/16例行賽對戰國王一役，正是靠著強悍防守，全場送出17次抄截，將對手得分壓制至83分；進攻端則由雷蒙恩攻下20分、麥卡倫18分、艾力克17分，莫爾曼更轟出生涯新高30分，為團隊注入關鍵火力。球隊期盼能延續關鍵一戰中展現出的能量與防守強度，全力搶下季後賽勝利。

台北台新戰神季後賽首票資訊。（台北台新戰神提供）台北台新戰神季後賽首票資訊。（台北台新戰神提供）
台北台新戰神季後賽首票資訊。（台北台新戰神提供）台北台新戰神季後賽首票資訊。（台北台新戰神提供）
台北台新戰神季後賽首票資訊。（台北台新戰神提供）台北台新戰神季後賽首票資訊。（台北台新戰神提供）

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