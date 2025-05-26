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法網》被社群媒體搞得好煩？ 茲維列夫：每天都遭受各種污辱

2025/05/26 17:32

德國好手茲維列夫。（資料照，美聯社）德國好手茲維列夫。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕去年拿下法國網球公開賽男單亞軍的德國好手茲維列夫（Alexander Zverev），今年期盼更上層樓，而他這次在國外賭盤的奪冠熱門中也排在第4，僅次塞爾維亞喬科維奇（Noavk Djokovic）、義大利球王辛納（Jannik Sinner）和尋求衛冕的西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

茲維列夫以男單第2種子出擊，但他在賽前記者會提到比爭冠更讓他困擾的事，他說：「現在社群媒體比任何東西都重要，我們收到很多仇恨，對網球選手而已，我們每天在網路和社交媒體遭受各種污辱，其中許多是通過隱藏訊息發出。」

茲維列夫提到，倘若他在上週的漢堡網賽退賽，會遭受很多指責，「外界可能會指責我一場沒打就走，說我不認真對待比賽，但這不是真的，我輸了是因為我生病，只是網球一直有很強的指責文化，尤其是在社交媒體。」

茲維列夫參加漢堡網賽為法網熱身，但他在16強就輸球，他表示：「考慮到我吐了37次，整夜發燒到39.4度，這樣的表現其實還不錯，離贏球也只差2分，有很多理由可以為我辯護。」

茲維列夫法網男單首輪將對上美國新星田勒納（Learner Tien），他在今年澳網爆冷打進16強。

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