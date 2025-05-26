桃園少棒聯隊進軍小馬亞太賽授旗出征 天使計畫啟動7教練、球星首交流

桃園市少棒代表隊6月進軍小馬聯盟亞太區少棒賽頒獎、授旗，小球員與12強冠軍隊教練、球星交流。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市少棒代表隊日前在TOTO盃全國少棒錦標賽勇奪冠軍，6月將進軍中國上海參加美國小馬聯盟亞太區少棒錦標賽，市府今（26）日在中壢區舉辦授旗儀式暨慶功宴，由市府教育局長劉仲成授旗，市府體育局邀請去年世界棒球12強冠軍隊教練及球星7人出席，局長許彥輝宣布桃園棒球天使計畫啟動，7球星分享棒球訓練及參賽經驗做公益，提升桃園基層棒球水準，小將們看到球場的偶，個個相當振奮。

由中平、龜山、仁善少棒隊組成的桃園少棒代表隊，日前在台南亞太棒球園區少棒副球場舉行的全國少棒錦標賽冠車賽逆轉勝奪冠，取得台灣代表權，這也是桃園市自2017年以來，睽違8年再度於此項全國少棒賽事中奪冠，取得小馬聯盟亞太區少棒錦標賽全國代表權。即將6月初赴中國上海參加2025年美國小馬聯盟亞太區少棒錦標賽，劉仲成代表市長張善政為少棒代表隊授旗出征，預期祝旗開得勝。

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桃市府在去年世界棒球12強台灣隊奪得冠軍後，設置棒球天使計畫，投入1000萬元支持桃園基層棒球，邀請國手協助桃園三級基層棒球發展，獲獎教練、球星包括樂天教練曾豪駒、樂天黃子鵬、林立、陳晨威及味全朱育賢、中信江坤宇、富邦戴培峰7人，由體育局長許彥輝、桃園市棒球總顧問張滄彬等人陪同出席小馬聯盟授旗儀式暨體育局啟動棒球天使計畫。

劉仲成表示，龜山、中平及仁善國小棒球隊在今年全國18隊，以13比8逆轉勝拿下冠軍，少棒球6月代表國家到中國參加美國小馬聯盟亞太區錦標賽，市長張善政非常支持這次出國獎勵金、比賽集訓費174萬元，相信代表隊會有好表現，也感謝職棒教練、選手大哥哥現身加油，爭取好成績，將來成為職棒選手。

體育局啟動桃園市棒球天使計畫1000萬元，分3年執行三級棒球培訓計畫及辦理棒球運動防護計畫，並鼓勵12強參賽有功的教練、球星曾豪駒、黃子鵬、林立、陳晨威及朱育賢、江坤宇、戴培峰7人，參與培訓三級棒球、分享棒球觀念，以推動棒球公益方式獎勵每人70萬元，提升桃園三級基層棒球水準。

許彥輝表示，6至10月將陸續邀請球星出席基層學校棒球訓練等活動，為桃園棒球長遠發展扎根。

桃園市少棒代表隊6月進軍小馬聯盟亞太區少棒賽，小球員樂與12強冠軍隊教練、球星交流和索取簽名。（記者李容萍攝）

桃園市少棒代表隊6月進軍小馬聯盟亞太區少棒賽，小球員樂與12強冠軍隊教練、球星交流經驗。（記者李容萍攝）

桃園市少棒代表隊6月進軍小馬聯盟亞太區少棒賽頒獎、授旗，小球員與12強冠軍隊教練、球星交流。（記者李容萍攝）

桃園市少棒代表隊6月進軍小馬聯盟亞太區少棒賽，中平國小小將黃偉捷（中）代表授旗出征。（記者李容萍攝）

桃園市少棒代表隊6月進軍小馬聯盟亞太區少棒賽，市府教育局長劉仲成（左2）授旗給中平國小小將黃偉捷（左3），左1為棒球總顧問張滄彬、右1為體育局長許彥輝到場見證。（記者李容萍攝）

桃園市政府體育局啟動桃園棒球天使計畫，邀請世界棒球12強冠軍隊7名教練、球星出席交流棒球經驗。（記者李容萍攝）

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