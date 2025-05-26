日職》「暖暖鮑」！ 戶鄉翔征被打爆當天、塞揚強投鮑爾私訊打氣

鮑爾。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕讀賣巨人強投戶鄉翔征，歷經開季表現不佳下二軍後重返一軍，在昨日終於拿到本季首勝，今天日媒也透露，橫濱DeNA的前大聯盟塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer）在戶鄉翔征下二軍後，曾暖心發文鼓勵他。

根據日媒《體育報知》報導，鮑爾在戶鄉翔征對廣島鯉魚3.1局狂失10分下二軍的比賽後，透過社群軟體用英文私訊戶鄉：「你不是那樣的投手，把頭抬起來。你毫無疑問是很厲害的投手。」

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鮑爾表示，因為看到戶鄉翔征大量失分後失落的樣子，自己也感同身受，因為自己也曾經這樣子過：「我很尊敬他的投球風格，在世界棒球經典賽也表現出色，我曾經跟他交手過。我想表達的是，不是只有我，大家都在幫你加油。」

除了戶鄉以外，鮑爾表示他也會跟其他選手聯繫，儘管不太主動私訊，但只要看到有誰遇上困難，或是遭遇不合理的批評，他都會主動關心。鮑爾也舉例，自己曾公開為小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）聲援。此外，也有很多選手會私下找他，儘管外界有他人緣不好的印象，但鮑爾透露，其實他私底下會跟很多選手交流，只是不會公開而已。

戶鄉翔征昨日終於收下本季首勝。（資料照，圖片取自巨人Ｘ）

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