TPBL》不是夢想家也不是攻城獅！各隊GM票選最難打主場出爐

林書豪。（資料照，TPBL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕福爾摩沙夢想家主場洲際迷你蛋有「魔鬼主場」之稱，新竹攻城獅則因在地化經營有成，曾在PLG締造年度主場四連霸，本報在例行賽尾聲邀請TPBL七隊總管進行匿名投票，選出心目中最難打客場，由高雄海神主場高雄巨蛋獲得3票拿下第一名。

此票選以各隊GM主觀感受為主，至於TPBL年度主場獎項預計在5月28日公布，票選依各隊主場經營狀況進行評比，包含球迷服務、在地化連結、話題性、與媒體互動等，媒體票數佔80%，球迷則為20%。

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高雄海神主場：高雄巨蛋（3票）

海神主場是唯一獲得超過2名總管青睞的球場，一名高層指出，巨蛋空間大，加上觀眾相當支持，對客隊來說很難打，也有高層提到，海神在主場很容易在下半場逆襲，在該座球場比賽會感受到莫名的壓力。

海神由於主場位於港都，移動距離是各隊最長，主場戰績14勝4敗，客場5勝13敗，勝率差距高達50%，也是7隊最高。

高雄巨蛋。（資料照，記者李惠洲攝）

福爾摩沙夢想家主場：台中洲際迷你蛋（1票）

夢想家主場洲際迷你蛋由於空間較小，壓迫感重而有「魔鬼主場」之名，投下這一票的高層指出，「夢想家球迷充滿激情（很兇），3千人喊起來很像6、7千人，打出一波流的時候很容易讓客隊亂掉。」

新竹攻城獅主場：新竹縣體育館（1票）

新竹攻城獅此次要力拚最佳主場5連霸，最大勁敵是也曾在T1聯盟締造3連霸的中信特攻，投票給攻城獅的總管表示，「攻城獅球迷非常熱情，球隊除把主場氛圍營造得很好，也相當融入城市，對上他們會感覺不只是對上一支球隊，而是在與整個城市對抗。」

新竹縣體育館。 （資料照，新竹縣政府提供）

桃園雲豹主場：桃園巨蛋（1票）

桃園雲豹主場本季場均吸引4821人進場，是7隊中唯一場均進場人數不減反增的球隊，投下這票的總管指出，桃園巨蛋格局開闊、特殊，也影響球隊命中率，「我們的球隊怎麼投就投不進，不知道哪裡怪怪的。」

桃園巨蛋。（資料照，記者塗建榮攝）

新北國王主場：新莊體育館（1票）

位於雙北的新莊體育館與和平籃球館是不少本土球員從學生時期就征戰過的球場，對球員來說都相當熟悉，在此次投票也很少出現在總管的討論範圍，多數總管認為，共用新莊體育館為主場的特攻與國王球迷風格雖然有異，但身為客隊踢館時感受不會有太大不同。

不過仍有一位總管將票投給新北國王主場，「因為林書豪在國王，目光就會聚焦在這位明星球員身上，會看到很多穿著林書豪球衣的球迷，他還是有一定影響力，也讓國王主場會有一個不一樣的氛圍。」

新莊體育館。（資料照，記者塗建榮攝）

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