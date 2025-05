MLB》被大谷翔平超噁指叉球震撼！ 大物隊友：不想再對他了（影音）

大谷翔平。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊日本巨星大谷翔平力拚本季重返二刀流,26日進行傷後首次實戰投打練習(Live BP),跟他對決的大物捕手拉辛(Dalton Rushing)更坦言,不想再次跟他對決。

大谷翔平在Live BP共5打席送出2K、最快球速來到97英哩(約156公里),被他三振的拉辛坦言:「能跟他對戰真的很棒。他的球很有衝擊性。指叉球很棒,會突然掉到好球帶之外。是很特別的經驗,我希望不要再有第二次了。但能夠從打者角度看他的球是很好的體驗。」

26歲投手卡斯帕里烏斯(Ben Casparius)在打擊區後方看他投球,他提到:「我心裡想說,『喔,是翔平耶。我的隊友!好,來拍照吧。』很少有機會能在本壘板後方看他投球,大家都想看他投球,他投得真的很棒。」

另一位26歲左投崔爾(Jack Dreyer)提到,「很棒。我真的覺得翔平很厲害。看到他重新站上投手丘我真的感到很開心。已經等不及看到他以投手身分正式回歸了。翔平真的太厲害了。」

Absurd movement on this pitch during Shohei Ohtani's live BP pic.twitter.com/NMHEmoX1y8