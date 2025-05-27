法網》葛藍喬安娜今晚拚女單開胡！謝淑薇混雙再搭傑林斯基

葛藍喬安娜。（取自官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕身為2025年法國網球公開賽唯一的台將單打希望，葛藍喬安娜今晚約11點左右，即將迎來職業生涯大滿貫會內賽首秀，台英混血女將期許在巴羅蘭加洛斯穩健出擊，爭取爆冷開胡機會。

23歲的葛藍喬安娜近況甚佳，本屆已從女單會外賽3連勝、1盤未失，強勢挺進大滿貫會內舞台，也是台將史上第7人。本週WTA世界女單排名來到175的她，強碰排行65的美國同梯沃莉內茲（Katie Volynets），雖然國際賭盤普遍看好對手，葛藍喬安娜準備延續近來紅土手感與信心，並把握兩人頭一回隔網交鋒的機會，扳倒強敵挺進64強，再創個人新猷。

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此外，法網32席混雙籤表出爐，3組台將人馬都在下半籤表。謝淑薇與波蘭老戰友傑林斯基（Jan Zielinski）再度組軍，首戰俄國克羅瑪查娃（Irina Khromacheva）／ 瑞典約蘭松（Andre Goransson），可望順利開胡。球風靈活多變的小薇，被譽為職業網壇「百搭天后」，2024年與傑林斯基攜手包辦澳洲公開賽、溫布頓錦標賽兩座大滿貫混雙冠軍，甚至法網也躋身4強，此行尋求更上層樓。

至於詹皓晴與摩納哥尼斯（Hugo Nys）再度合拍，力抗去年美國公開賽奪冠的義大利第3種子艾拉妮（Sara Errani）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori） ；吳芳嫺則攜手荷蘭韋碧克（Sem Verbeek）遭遇地主外卡安德里安加菲特莉莫（Tessah Andrianjafitrimo）／亨伯特（Ugo Humbert） ，爭取大滿貫混雙初登場勝利。

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