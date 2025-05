大谷翔平。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天首局首打席敲出陽春砲,這是他連兩天在第一局開轟,本季第19轟出爐,再度獨居大聯盟全壘打王。道奇前3局打完以2比1領先。

大谷翔平第一局面隊守護者先發投手G.威廉斯(Gavin Williams),他鎖定對方第一球96.5英哩的四縫線速球,轟出右外野陽春砲。大谷這一轟的擊球初速為115英哩(約185公里),飛行距離為378英尺(約115.2公尺)。

大谷翔平昨天面對大都會日籍投手千賀滉大,首局首打席也擊出陽春砲。這是大谷在5月份的第12轟,目前以19轟獨居大聯盟全壘打王。

這也是大谷翔平在大聯盟生涯第600分打點,這是自日本名將鈴木一朗、松井秀喜之後,第3位旅美日本好手達成600分打點里程碑。

Shohei Ohtani leads off the game with a homer for the second straight night! pic.twitter.com/8BLsEyOUyD