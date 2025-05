MLB》大谷連兩天開轟 山本由伸優質先發收第6勝、助道奇中止連敗

山本由伸。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍強投山本由伸今天主投6局失2分的優質先發,加上老大哥大谷翔平首局首打席開轟,道奇最後在客場以7比2打敗守護者。山本收下本季第6勝,道奇也中止近期的2連敗。

大谷翔平首局首打席敲右外野陽春砲,第2局帕赫斯(Andy Pages)敲適時安追加1分。第5局T.赫南德茲(Teoscar Hernandez)敲關鍵安、馬恩西(Max Muncy)高飛犧牲打,單局再拿2分。第6局道奇貝茲(Mookie Betts)、佛里曼(Freddie Freeman)連續適時安打,道奇追加2分。道奇明星捕手史密斯(Will Smith)第9局敲陽春彈,本季第5轟出爐,幫助道奇增添保險分。

山本由伸開賽連續解決6名打者,第3局一開始丟保送、被敲安,讓守護者攻佔一、二壘。守護者打者威爾森(Will Wilson)這時用突襲短打,山本由伸迅速下丘接球、並快跑觸殺打者,完成美技守備。守護者球星史蒂芬‧關(Steven Kwan)敲游擊滾地球,道奇游擊手貝茲傳三壘觸殺跑者,但守護者也追回1分。山本三振守護者打者奈勒(Bo Naylor),化解危機。

第4局1出局後,道奇韓籍二壘手金慧成發生守備失誤,接著山本由伸發生暴投,讓跑者上二壘。山本接著丟保送,守護者攻佔一、二壘,山本及時讓守護者施尼曼(Daniel Schneemann)敲雙殺打,化解失分危機。

不過,山本由伸第6局2出局後,被守護者球星拉米瑞茲(José Ramírez)敲二壘安打,接著曼扎多(Kyle Manzardo)敲安掉1分,山本最後解決守護者L.湯瑪斯(Lane Thomas),完成投球工作。道奇牛棚3名投手力保不失分,守住勝利。

山本由伸主投6局用88球,被敲3安,賞7次三振、丟2次保送,拿到本季第6勝,賽後防禦率微升至1.97。截至今天賽前,山本由伸本季的得分援護率僅2.17,排全大聯盟最末段。山本今天在先發6局內,就獲得球隊6分的火力支援。

大谷翔平全場3打數1安就是全壘打,本季第19轟出爐獨居全大聯盟最多,貢獻1分打點、選到2次保送,跑回3分,吞1次三振,賽後打擊率為2成95,整體攻擊指數(OPS)為1.040。

Shohei Ohtani leads off the game with a homer for the second straight night! pic.twitter.com/8BLsEyOUyD