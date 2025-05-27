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MLB》大谷連兩天開轟 山本由伸優質先發收第6勝、助道奇中止連敗

2025/05/27 09:04

山本由伸。（路透）山本由伸。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍強投山本由伸今天主投6局失2分的優質先發，加上老大哥大谷翔平首局首打席開轟，道奇最後在客場以7比2打敗守護者。山本收下本季第6勝，道奇也中止近期的2連敗。

大谷翔平首局首打席敲右外野陽春砲，第2局帕赫斯（Andy Pages）敲適時安追加1分。第5局T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲關鍵安、馬恩西（Max Muncy）高飛犧牲打，單局再拿2分。第6局道奇貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）連續適時安打，道奇追加2分。道奇明星捕手史密斯（Will Smith）第9局敲陽春彈，本季第5轟出爐，幫助道奇增添保險分。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

山本由伸開賽連續解決6名打者，第3局一開始丟保送、被敲安，讓守護者攻佔一、二壘。守護者打者威爾森（Will Wilson）這時用突襲短打，山本由伸迅速下丘接球、並快跑觸殺打者，完成美技守備。守護者球星史蒂芬‧關（Steven Kwan）敲游擊滾地球，道奇游擊手貝茲傳三壘觸殺跑者，但守護者也追回1分。山本三振守護者打者奈勒（Bo Naylor），化解危機。

第4局1出局後，道奇韓籍二壘手金慧成發生守備失誤，接著山本由伸發生暴投，讓跑者上二壘。山本接著丟保送，守護者攻佔一、二壘，山本及時讓守護者施尼曼（Daniel Schneemann）敲雙殺打，化解失分危機。

不過，山本由伸第6局2出局後，被守護者球星拉米瑞茲（José Ramírez）敲二壘安打，接著曼扎多（Kyle Manzardo）敲安掉1分，山本最後解決守護者L.湯瑪斯（Lane Thomas），完成投球工作。道奇牛棚3名投手力保不失分，守住勝利。

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

山本由伸主投6局用88球，被敲3安，賞7次三振、丟2次保送，拿到本季第6勝，賽後防禦率微升至1.97。截至今天賽前，山本由伸本季的得分援護率僅2.17，排全大聯盟最末段。山本今天在先發6局內，就獲得球隊6分的火力支援。

大谷翔平全場3打數1安就是全壘打，本季第19轟出爐獨居全大聯盟最多，貢獻1分打點、選到2次保送，跑回3分，吞1次三振，賽後打擊率為2成95，整體攻擊指數（OPS）為1.040。

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