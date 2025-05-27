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MiLB》海盜台灣雙星合體！ 鄭宗哲雙殺美技 陳柏毓3A首秀5局無失分奪勝

2025/05/27 09:33

陳柏毓3A首秀繳出5局無失分的好投，拿下3A首勝。（取自官方X）陳柏毓3A首秀繳出5局無失分的好投，拿下3A首勝。（取自官方X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜隊的23歲台灣右投陳柏毓今天升上小聯盟3A，馬上就在與釀酒人3A的比賽中先發登板，首秀繳出5局無失分的好投，幫助海盜3A終場以2：1擊敗對手，勇奪生涯在3A的首勝。

海盜台灣雙星陳柏毓和鄭宗哲再度並肩作戰，後者擔任先發游擊手扛第9棒。陳柏毓首局首打席就投出3A首K，但之後被敲出安打，又投出一次四壞球保送，讓釀酒人攻佔屋二壘，所幸他讓Jorge Alfaro擊出游擊滾地球，鄭宗哲策動雙殺，幫助同胞度過危機。

海盜隊3A在1、2兩局各得1分，陳柏毓第2局投出三上三下且連飆2K，第3局1人出局後被敲安且投出觸身球，又靠著雙殺打解危。陳柏毓4局上面臨二三壘有人的失分危機，他展現十足壓制力，讓Raynel Delgado擊出左外野飛球出局，力保不失分，第5局投出三上三下，結束投球任務。

陳柏毓3A首秀先發5局無失分，被敲出3支安打，另有4次三振和2次保送，防禦率為0.00，最快球速達93英里（約149.6公里）。海盜3A終場以2：1擊敗釀酒人3A，陳柏毓3A首戰就拿下勝投。

另一名台灣好手鄭宗哲打擊繳白卷，單場3支0、吞下2次三振，打擊率跌至0.181，鄭宗哲近期陷入小低潮，近3場累積10打數無安打，苦吞5次三振。

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