MLB》兒子康復奇蹟重生！ 佛里曼捐近3000萬給醫院 盼守護更多家庭

佛里曼。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇隊MVP一壘手佛里曼（Freddie Freeman）的3歲小兒子麥克斯（Maximus）去年因罹患罕見的格林-巴利症候群住院，如今已經逐漸康復，佛里曼夫妻非常感謝加州的橘郡兒童醫院 （CHOC） 的救治，決定捐贈100萬美元（約新台幣2993萬元），幫助更多患病兒童和家庭。

佛里曼的3歲小兒子麥克斯去年7月突然出現四肢癱瘓的症狀，緊急送醫後甚至需要依靠呼吸器與鼻胃管維生，佛里曼也暫時離開球隊，返回洛杉磯照顧愛兒，所幸小兒子成功出院，道奇全隊當時也穿上胸前寫下「#MaxStrong」標語的衣服，為佛里曼一家人加油打氣。

請繼續往下閱讀...

佛里曼在季後賽都是帶著腳踝傷勢出賽，奮戰精神讓隊友十分佩服，鬥志也感染了全隊，世界大賽首戰敲出再見逆轉滿貫砲，助隊取得關鍵一勝，連續4戰開轟，第5戰敲出帶有2分打點的關鍵安打，延續球隊反撲氣勢，最終道奇也上演世界大賽最狂逆轉勝，從0：5的劣勢扭轉至7：6贏球，勇奪隊史第8座世界大賽冠軍。

佛里曼之前受訪時也曾表示：「我寧願在世界大賽第7戰、九局下滿壘的情況下被三振3億次，也不願再看到那樣的情況發生在我兒子身上。」

如今，隨著兒子逐漸康復，佛里曼與家人選擇用實際行動回饋社會，他們的百萬美元捐款將支持CHOC繼續為更多病童提供優質照護與希望。這不只是一次慈善捐款，更是一位父親對生命、家庭與醫療人員的深深致敬。

「每天看到PICU（兒科加護病房）滿床的情況讓我們夫妻非常震撼，」佛里曼接受《ESPN》採訪表示，親眼見到醫生、護士與照護團隊每天來為孩子與家庭帶來希望與療癒，真的讓人非常感動，是他們救了自己兒子的生命。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法