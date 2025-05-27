MLB》高斯曼8局失1分技壓「地表最強投」 藍鳥送遊騎兵近8場第7敗

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日藍鳥作客出戰遊騎兵，進行雙方本季的第1次交手，藍鳥靠著先發投手高斯曼（Kevin Gausman）8局失1分的帶領下，技壓「地表最強投」德葛隆（Jacob deGrom），幫助球隊以2：1奪勝終止3連敗，而遊騎兵則是吞下近8場的第7敗。

藍鳥在首局就靠著瓦修（Daulton Varsho）的全壘打突破德葛隆，4局上半再靠著小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與瓦修的接連安打，以及柯克（Alejandro Kirk）的高飛犧牲打再下一城，但之後打線遭到壓制，全場僅拿下2分。

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雖然火力不太足夠，但藍鳥掛帥主投的高斯曼一肩扛起，用了96球投完8局，其中72顆是好球，僅因4局下半被朗福德（Wyatt Langford）扛出陽春砲失分，送出6張老K且沒有任何保送，9局下半換上終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）後援，投出3上3下關門成功拿下勝利。

遊騎兵部分，先發投手德葛隆主投5.1局被敲5支安打失掉2分，有趣的是本場出賽沒有送出任何1次三振，根據大聯盟官網記者蘭德里（Kennedi Landry）指出，這是德葛隆大聯盟生涯12個賽季以來，首度單場沒有飆出任何1K，寫下自身相當罕見的紀錄。

高斯曼。（美聯社）

德葛隆。（法新社）

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