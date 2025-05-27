MLB》開季ERA曾破10 領4.5億的金鶯41歲摩頓繳好投摘本季首勝

金鶯41歲老將摩頓。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯41歲老將摩頓（Charlie Morton）今年開季苦吞7連敗、防禦率曾高達10。金鶯今天面對紅雀之戰，摩頓交出6局失2分的優質先發，投出本季代表作，幫助金鶯以5比2贏球，摩頓終於摘下本季首勝，也助金鶯收下本季首次的3連勝。

摩頓今年以1年1500萬美元（約新台幣4.5億）加盟金鶯，但他開季狀況欠佳，前5場先發都吞敗、防禦率破10，讓他被迫轉戰後援角色。摩頓雖然在美國時間5月7日重回先發，也只投4局失3分的成績，再度被調往後援。

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今天摩頓再度重回先發投手的角色，摩頓主投6局被敲4安，包含被紅雀帕赫斯（Pedro Pagés）敲兩分砲，失掉2分，賞5次三振，丟2次保送、1次觸身球，本季第13場出賽終於拿到今年首勝，賽後防禦率降至7.09。

金鶯隊全場有10安，卡爾森（Dylan Carlson）貢獻一發三分砲，哈勒戴（Jackson Holliday）2安1打點，韓德森（Gunnar Henderson）1安1打點。

金鶯41歲老將摩頓。（法新社）

「這是一種氣勢，是一種氛圍、一種感覺。」摩頓說，「這不單純只是一場勝利，而是一種感覺。我覺得幾週前自己開始感覺好多了，很高興他們給我一些機會去吃下局數，然後重新找回那種感覺。」

「清楚球能丟得不錯，也知道自己可能哪裡出問題需要修正，但我就是一時找不出方法，我就稍微放慢節奏。」摩頓指出，「嘗試在投球秋上讓自己平靜下來，讓手臂自然發力，只是稍微放輕鬆一點，就又開始找回那種感覺。」

金鶯隊如今收下3連勝，目前仍以19勝34敗居美聯東區墊底。摩頓也說，希望透過自己的狀況改善，讓球隊回到正軌，「重點是，我能否還能為一支花很多錢簽下我、試著接納我的團隊、給我機會的教練團和教頭做出貢獻？這就是我想要的。」

Charlie Morton's final line:



6 innings

4 hits

2 runs

2 walks

5 strikeouts



Uncle Charlie might be back. pic.twitter.com/rNLscQJPs7 — Jacob Calvin Meyer （@jcalvinmeyer） May 26, 2025

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