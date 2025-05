MLB》林多再見高飛犧牲打又當英雄！教頭讚：這就是偉大的球員

林多。(路透)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕白襪與大都會本季首次碰頭,擔任主場的大都會在9局下半,靠著當家球星林多(Francisco Lindor)的再見高飛犧牲打,以2:1收下勝利,也讓大都會在主場花旗球場(Citi Field)已經取得20勝6敗的超狂優勢,而林多再度展現英雄命,也獲總教練門多薩(Carlos Mendoza)稱讚。

大都會前7局仍以0:1落後,8局下半索托(Juan Soto)一、三壘有人得分機會,擊出高飛犧牲打追平比數,9下甚至靠著2支安打與1次敬遠保送攻佔滿壘,此時林多相中第1球就打出右外野方向深遠飛球,形成再見高飛犧牲打,幫助球隊拿下勝利。

林多賽後訪問時表示,表示他只是鎖定好想要的擊球區域,這顆球就馬上出現並穩穩把握住,「勝利讓我們的臉上出現笑容,贏球有非常多方式,這只是其中之一。我們從一壘到三壘,靠著兩支的高飛犧牲打、堅固的防守、牛棚接力上場完成工作取勝,每當事情看起來不太順的時候,往往都會發展得很順利,這是件好事。」

大都會本季已有5場再見比賽,其中林多就打了3分再見分,主帥門多薩也坦言,這個壓力對林多來說並不巨大,「他對投手投出的球有很大的侵略性,且他決定出棒的想法非常堅定,這就是偉大的球員一直在重複做的事,他為了我們持續做到這一點。」

雙方今天派出的先發投手表現都很出色,大都會霍姆斯(Clay Holmes)繳出5.2局失1分表現,白襪豪瑟(Adrian Houser)則是投出6局無失分飆6K的優異好投,不過最終大都會逆轉奪勝,勝投由終結者狄亞茲(Edwin Díaz)拿下。

Francisco Lindor walks it off for the @Mets! pic.twitter.com/mJEdmKOls0