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MLB》林多再見高飛犧牲打又當英雄！教頭讚：這就是偉大的球員

2025/05/27 10:26

林多。（路透）林多。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕白襪與大都會本季首次碰頭，擔任主場的大都會在9局下半，靠著當家球星林多（Francisco Lindor）的再見高飛犧牲打，以2：1收下勝利，也讓大都會在主場花旗球場（Citi Field）已經取得20勝6敗的超狂優勢，而林多再度展現英雄命，也獲總教練門多薩（Carlos Mendoza）稱讚。

大都會前7局仍以0：1落後，8局下半索托（Juan Soto）一、三壘有人得分機會，擊出高飛犧牲打追平比數，9下甚至靠著2支安打與1次敬遠保送攻佔滿壘，此時林多相中第1球就打出右外野方向深遠飛球，形成再見高飛犧牲打，幫助球隊拿下勝利。

林多賽後訪問時表示，表示他只是鎖定好想要的擊球區域，這顆球就馬上出現並穩穩把握住，「勝利讓我們的臉上出現笑容，贏球有非常多方式，這只是其中之一。我們從一壘到三壘，靠著兩支的高飛犧牲打、堅固的防守、牛棚接力上場完成工作取勝，每當事情看起來不太順的時候，往往都會發展得很順利，這是件好事。」

大都會本季已有5場再見比賽，其中林多就打了3分再見分，主帥門多薩也坦言，這個壓力對林多來說並不巨大，「他對投手投出的球有很大的侵略性，且他決定出棒的想法非常堅定，這就是偉大的球員一直在重複做的事，他為了我們持續做到這一點。」

雙方今天派出的先發投手表現都很出色，大都會霍姆斯（Clay Holmes）繳出5.2局失1分表現，白襪豪瑟（Adrian Houser）則是投出6局無失分飆6K的優異好投，不過最終大都會逆轉奪勝，勝投由終結者狄亞茲（Edwin Díaz）拿下。

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