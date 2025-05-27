MLB》大谷加入「愛山本打線」轟不停 山本由伸：有學長好安心

大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「日本最強投」山本由伸今天對戰守護者繳出6局7K失2分的優質先發，進帳本季第6勝。山本由伸賽後受訪時感謝老大哥大谷翔平敲出全壘打給予支援。

山本由伸5月狀況絕佳，出賽5場繳出4場優質先發取得3勝，山本賽後受訪表示，自己每週都會重新整理心情，不會把前一次的投球表現帶進下一場比賽，而是以全新的心態來挑戰每一場比賽，今天也是如此。他認為自己與捕手史密斯（Will Snith）的配合十分順利，他們會依照打者的情況進行討論，並做出必要的調整，這次比賽也是一樣，投出了屬於自己的比賽節奏。

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山本由伸在3局下一二壘有人時，守護者威爾森（Will Wilson）犧牲觸擊推進跑者，不過山本由伸迅速下丘接球、並快跑觸殺打者，完成美技守備，成功阻止可能形成的無人出局滿壘危機。對此，山本由伸表示，原本是想傳三壘，但對方把球點得剛剛好，所以自己就先想辦法拿下一個出局數。

山本由伸也坦言當下完成美技守備後心跳加速，但他告訴自己必須要冷靜下來，專注在投球上，他也苦笑說道，今天在投手丘一直被小飛蟲攻擊，自己真的非常討厭蟲子。

大谷翔平之前在山本先發的比賽都會表現不佳，但最近都給予火力支援，山本近4場先發，大谷就貢獻3發全壘打，其中有2支是首局首打席全壘打，山本賽後也感謝老大哥的幫忙：「真的非常可靠，讓人很安心。」

山本由伸。（法新社）

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