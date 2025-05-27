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MLB》光芒豪取6連勝 睽違近2個月勝率首度超過5成

2025/05/27 10:18

里特爾6.1局好投幫助光芒打出6連勝。（美聯社）里特爾6.1局好投幫助光芒打出6連勝。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕光芒今天在主場，與雙城開啟3連戰第一戰，賽前5連勝的光芒今天延續好狀況，六、八兩局分別拿下3分、4分大局，終場7比2擊敗對手收下6連勝，戰績27勝26敗是繼4月初以來首度超過5成。

光芒今天推出里特爾（Zack Littell）先發，投完前六局沒有失分，而打線也在六局下甦醒，靠著阿蘭達（Jonathan Aranda）的3分砲打破0比0僵局，讓光芒率先取得領先。

不過七局上里特爾遇到亂流，在解決首位打者後，面對下一棒法蘭斯（Ty France）投出觸身球，教練團隨即決定換投，但接手的Garrett Cleavinger被柯瑞亞（Carlos Correa）轟出兩分砲，好在掉分後順利收下剩下兩個出局數。

八局下光芒攻勢再起，先是卡巴列羅（Jose Caballero）二壘安打打回兩分，接著簡森（Danny Jansen）補上一發兩分砲，一口氣將比分拉開成7比2，最終光芒就以5分之差贏球。

贏下比賽後，光芒打出一波6連勝，戰績爬升至27勝26敗，大聯盟官方表示，這是光芒今年4月4日以來，首度戰績超過5成，而這波連勝也讓他們站上美聯東區第2。

簡森八局下兩分砲為球隊添保險分。（法新社）簡森八局下兩分砲為球隊添保險分。（法新社）

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