MLB》山本由伸秀美技守備後身體有狀況？ 道奇教頭發現異狀

山本由伸美技守備。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍強投山本由伸今天交出6局失2分的優質先發，第3局還有一次美技守備，幫助道奇在客場以7比2擊敗守護者，山本收下本季第6勝，也助道奇中止近期的2連敗。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，山本在美技守備後，腰部似乎有點狀況。

山本由伸此戰第3局遇到危機，先丟保送、接著被敲安，讓守護者攻佔一、二壘。接著守護者打者威爾森（Will Wilson）突襲短打點成一壘方向的滾地球，山本迅速下丘接球、並快步用手套觸殺打者，上演美技守備。該局守護者靠滾地球進帳1分。山本由伸在第6局2出局後，連續被敲2安再掉1分。

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總計山本由伸主投6局用88球，被敲3安失掉2分，賞7次三振、丟2次保送，另有1次暴投，摘本季第6勝，賽後防禦率為1.97排國聯第二低，僅次於大都會日籍投手千賀滉大的防禦率1.46。

羅伯斯表示，山本由伸在一壘的守備動作後，腰部似乎有些問題，是否影響投球還不清楚，「第5局、第6局的投球，讓人覺得可能有問題。上次他登板，我們讓他投得多一些（山本前役丟１１０球），所以今晚不想讓他投到極限。」羅伯斯認為，山本由伸的一壘美技守備後，控球似乎有點受到影響。

Yoshinobu Yamamoto takes care of business himself! pic.twitter.com/RAQSqFjuZn — MLB （@MLB） May 26, 2025

山本由伸。（法新社）

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