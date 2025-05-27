MLB》道奇止敗救星！山本由伸ERA國聯第二低 教頭讚是球隊MVP

山本由伸。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍強投山本由伸今天交出6局失2分的優質先發，幫助道奇在客場以7比2擊敗守護者，山本摘得本季第6勝，道奇也中止近期的2連敗。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，山本目前的表現是球隊MVP。

道奇本季投手傷兵多，包含明星左投史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等先發投手都掛傷，開季至今的先發輪值，只有山本由伸健康出賽。

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山本由伸今天主投6局用88球，被敲3安失掉2分，賞7次三振、丟2次保送，另有1次暴投，摘本季第6勝，賽後防禦率為1.97排國聯第二低，僅次於大都會日籍投手千賀滉大的防禦率1.46。山本由伸本季先發11場，為球隊貢獻64局的投球。

羅伯斯表示，「我的意思是，你可以說他是我們最有價值的球員，考慮到其他傷兵對先發輪值的破壞，他能夠投滿6或7局，讓我們的牛棚重新調整，每次登板都給我們很好贏球的機會，這非常重要。我很有信心稱他為我們的王牌投手。」

山本由伸此戰也秀一次快速下丘接球觸殺跑者的美技守備，讓道奇明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）開玩笑說，「有運動能力好的投手在投手丘上真是不錯。」

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