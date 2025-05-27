MLB》王牌左投飆11K優質好投無用 紅襪不敵釀酒人吞3連敗

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天是紅襪與釀酒人本季的首度交手，紅襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet）雖繳出6.2局失2分、外帶高達11次三振的優質好投，但打線並未有效援護，最終以2：3不敵釀酒人，吞下近期的3連敗。

克羅切首局面對開路先鋒喬里奧（Jackson Chourio），第1顆球就被擊出中左外野方向的全壘打先馳得點，2至4局皆力保不失，但來到5局下半接連被歐提茲（Joey Ortiz）與莫納斯特利歐（Andruw Monasterio）敲出長打再失1分，所幸最後連續解決3名打者化解危機，6局下也繳出3上3下，直到7下飆2K後投出保送才被換下場休息。

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雖然失分不多，但紅襪打線前7局被釀酒人先發派翠克（Chad Patrick），與剛從60天傷兵名單回歸的中繼投手霍爾（DL Hall）壓制，沒有添得任何分數，直到8上一三壘有人，才靠著坎貝爾（Kristian Campbell）的滾地球打破鴨蛋，但下個半局又隨即被釀酒人打下1分。

9局上半釀酒人派終結者梅吉爾（Trevor Megill）登板關門，但狀況不佳送出2次保送，並讓杜蘭（Jarren Duran）敲出安打回到1分差距，不過在此之後敬遠德弗斯（Rafael Devers），面對王康納（Connor Wong）抓下第3個出局數救援成功，讓紅襪反攻無果。

克羅切本場用了108球主投6.2局，被敲出5支安打失掉2分，送出11次三振及2次保送，近4場出賽有3場繳出優質先發，但等不到隊友火力支援吞本季第4敗，而勝投則是由中繼2.1局失1分的霍爾拿下。

克羅切今6.2局狂飆11K僅失2分，但等不到火力支援苦吞敗投。（法新社）

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