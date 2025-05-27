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體育 籃球 NBA

NBA季後賽》SGA砍季後賽新高40分 雷霆險勝灰狼聽牌

2025/05/27 11:30

雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕雷霆今天在西部冠軍賽第4戰靠著吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍40分準大三元帶領下，以128：126險勝灰狼，系列賽以3：1聽牌。

灰狼前役在當家一哥愛德華茲（Anthony Edwards）砍30分帶領下大勝雷霆，系列賽追成1：2。

今天兩隊在明尼蘇達進行系列賽第4戰，首節雙方有來有往，但灰狼失誤偏多，愛德華茲又受限於對方防守，沒太多出手機會，雷霆取得領先。

前役熄火只拿14分的吉爾吉斯亞歷山大今天上半場豪取21分，加上威廉斯（Jalen Williams）貢獻15分，率隊在半場打完暫時以65：57領先。灰狼雙星還在找手感，愛德華茲和藍道（Julius Randle）前兩節都只有個位數得分進帳。

易籃後，灰狼打出9：3攻勢持續緊追，並在該節還剩4分多鐘時，迪文森佐（Donte Divincenzo）連兩記三分彈，一舉扳平戰局。不過，雷霆迅速反擊，並帶著5分領先進入決勝節。

灰狼在終場前1分半鐘追到4分落後，隨後威廉斯飆進三分球，助雷霆穩住陣腳，但在最後23秒時，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）飆進三分球，讓灰狼再度追到2分差，隨後採取犯規戰術。

不過，吉爾吉斯亞歷山大在罰球線上兩罰俱中，雙方再度回到4分差，戈貝爾（Rudy Gobert）在還剩9秒時放進2分，戰況持續膠著形成罰球大戰。

終場前3.5秒時雷霆仍保有3分優勢，選擇把愛德華茲送上罰球線，而他兩罰一中要拚搶籃板，只是籃板沒搶到還發生球迷在場邊接球的烏龍，但灰狼也沒能把握最後一擊的機會，眼看雷霆帶走聽牌勝。

雷霆吉爾吉斯亞歷山大繳出40分、9籃板、10助攻準大三元，得分寫季後賽生涯新高，威廉斯34分次之；灰狼方面，替補上陣的香農（Terrence Shannon Jr.）貢獻全隊最高23分，愛德華茲僅攻下16分。

雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大。（路透）雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大。（路透）

灰狼愛德華茲。（美聯社）灰狼愛德華茲。（美聯社）

雷霆隊率先聽牌。（美聯社）雷霆隊率先聽牌。（美聯社）

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