MLB》卡洛爾近14打數0安打陷低潮 尼爾森好投率響尾蛇退海盜

〔體育中心/綜合報導〕今在主場迎戰海盜的響尾蛇,靠著先發投手尼爾森(Ryne Nelson)6.2局無失分的好投帶領下,幫助球隊以5:0完封海盜,拿下本季對戰的首勝,然而陣中台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll)卻遇到打擊低潮,近14個打數沒有安打進帳。

2局下半響尾蛇在二三壘有人時,靠著塔瓦(Tim Tawa)的高飛犧牲打先馳得點,接著馬提(Ketel Marte)也適時敲安再添1分,3局下輪到蘇亞雷斯(Eugenio Suárez)跳出來,咬中希尼(Andrew Heaney)83.2英里(約133.9公里)的變速球,一棒扛出中左外野全壘打牆,本季第15轟幫助球隊取得3:0領先。

5下響尾蛇再度展現火力,前面開轟的蘇亞雷斯選到保送上壘後,緊隨其後的奈勒(Josh Naylor)更是扛出驚天一轟,面對明顯偏離好球帶之上的速球,仍大棒一揮敲出兩分砲。

