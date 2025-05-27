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MLB》卡洛爾近14打數0安打陷低潮 尼爾森好投率響尾蛇退海盜

2025/05/27 12:02

卡洛爾（右）今4打數安打掛蛋。（美聯社）卡洛爾（右）今4打數安打掛蛋。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今在主場迎戰海盜的響尾蛇，靠著先發投手尼爾森（Ryne Nelson）6.2局無失分的好投帶領下，幫助球隊以5：0完封海盜，拿下本季對戰的首勝，然而陣中台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）卻遇到打擊低潮，近14個打數沒有安打進帳。

2局下半響尾蛇在二三壘有人時，靠著塔瓦（Tim Tawa）的高飛犧牲打先馳得點，接著馬提（Ketel Marte）也適時敲安再添1分，3局下輪到蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）跳出來，咬中希尼（Andrew Heaney）83.2英里（約133.9公里）的變速球，一棒扛出中左外野全壘打牆，本季第15轟幫助球隊取得3：0領先。

5下響尾蛇再度展現火力，前面開轟的蘇亞雷斯選到保送上壘後，緊隨其後的奈勒（Josh Naylor）更是扛出驚天一轟，面對明顯偏離好球帶之上的速球，仍大棒一揮敲出兩分砲。

投手部分，響尾蛇先發尼爾森表現優異，用了84球完成6.2局，僅被敲4支安打沒有失分，送出4張老K且0保送，後續登板的4名牛棚投手也力保不失，讓尼爾森收下本季第2勝。

另外「卡仔」卡洛爾今天也有先發，鎮守右外野打第2棒，但本場4打數仍苦無安打還吞下1次三振，近4場出賽共14個打數，安打支數掛0打擊陷入低潮，打擊率與整體進攻指數（OPS）分別來到.260與.888。

尼爾森先發6.2局無失分，收下本季第2勝。（法新社）尼爾森先發6.2局無失分，收下本季第2勝。（法新社）

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