MLB》遭道奇釋出的工具人泰勒轉戰天使首戰3支0 洋基近9戰收8勝

資深工具人泰勒。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日前遭道奇釋出的資深工具人泰勒（Chris Taylor），今天轉戰天使就扛起先發中外野手，全場3支0。天使最後在主場以1比5敗給洋基，吞下近期的3連敗。洋基左投亞柏格（Ryan Yarbrough）先發6局僅失1分，幫助洋基收近9戰第8勝，目前以33勝20敗居美聯東區龍頭。

泰勒扛第8棒中外野手，全場3打數0安、吞2次三振，賽後打擊率為1成84。天使全場有5安，只靠開路先鋒內托（Zach Neto）首局首打席陽春砲，得到唯一的1分。

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洋基左投亞柏格。（美聯社）

洋基打線4局上灌進4分，包含貝林傑（Cody Bellinger）在滿壘時選保送擠回1分，沃爾普（Anthony Volpe）敲清壘二壘安打。洋基捕手威爾斯（Austin Wells）6局上敲高飛犧牲打追加保險分；條紋軍全場有6安，「法官」賈吉（Aaron Judge）全場2打數1安、選到2次保送，賽後打擊率為3成98。

亞柏格此戰主投6局僅被敲2安，包含挨了一發陽春砲，失掉1分，賞7次三振、丟1次保送，摘本季第2勝。自5月起加入洋基隊先發輪值後，亞柏格在5月份先發4場共吃下20局，失掉5分，單月防禦率為2.25，貢獻2場勝投。

天使右投科查諾維奇（Jack Kochanowicz）主投6.2局失4分，吞本季第6敗。天使隊本月打出8連勝的成績後，近期吞3聯敗，目前以25勝28敗排美聯西區第四。

資深工具人泰勒。（路透）

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