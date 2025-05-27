中職》統一獅「府城巷弄」主題趴 金曲歌王謝銘祐賽後開唱

金曲歌王謝銘祐與麵包車樂團，府城巷弄賽後演唱，用台語音樂唱出在地文化。（統一獅提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一7-ELEVEN獅在5月30日至6/1日於台南市立棒球場舉辦「府城巷弄」城市主題日，攜手府城在地原創角色「巷仔Niau」，結合台南的巷弄文化、歷史古蹟與日常風景，邀請球迷走進熟悉的街景，感受府城的生活節奏。

5/31（六）猿獅比賽賽後，結合府城巷弄主題日特別邀請金曲歌王謝銘祐及麵包車樂團蒞臨台南棒球場帶來將近30分鐘音樂饗宴，透過歌曲讓球迷更近一步認識台南文化，謝銘祐在今年第36屆流行音樂金曲獎以《偏南》專輯入圍年度專輯、年度歌曲、最佳台語專輯、最佳作詞人和最佳台語男歌手，實為台南之光。

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麵包車樂團於2005年成立，由金曲台語歌王謝銘祐和一群音樂愛好者共同組成，平時主要前往療養機構、育幼院、廟埕、台灣大街小巷，為長輩、孩子、以及社區獻唱，去年更獲邀前往2024巴黎文化奧運演唱，將台灣文化透過音樂傳遞到國外。

統一獅曾在2016年草地音樂會及2019年復古祭活動，邀請謝銘祐及麵包車樂團蒞臨表演，帶給球迷不同的音樂饗宴，這一次「府城巷弄」主題日，週六假日適逢端午連續假期，特別在賽後場內進行演唱，歡迎各位進場球迷賽後一起留在台南棒球場看臺區，進場感受台語音樂的魅力。

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