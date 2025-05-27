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桌球》世錦賽攜手奪銀 林昀儒/高承睿躍居世界排名第4

2025/05/27 11:59

林昀儒和高承睿男雙世界排名躍居第4。（取自WTT官網）林昀儒和高承睿男雙世界排名躍居第4。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第22週世界排名，在杜哈世界桌球錦標賽摘下男雙銀牌的「武林高手組合」林昀儒/高承睿，只合作兩場就衝上世界排名第4，林昀儒的男單排名也回到11名，重返前十指日可待。

林昀儒和高承睿的超強組合，世錦賽連續扳倒中國的梁靖崑/黃友政、林詩棟/林高遠及世界排名第一的法國勒布朗兄弟檔，最後雖然在決賽以2:3遭日本組合戶上隼輔/筱塚大登逆轉，和金牌擦身而過，仍收下1400分積分，排名從11名躍居第4，僅次於前3名的勒布朗兄弟、戶上/筱塚和法國組合布拉薩德/多爾。

男單方面，林昀儒在世錦賽闖進8強，締造個人最佳名次，也進帳350分，總積分2135分從12名小升1名，只落後第10名的約基奇20分，也是他從去年10月底以來最佳排名。

其他台灣男將，高承睿維持在24名、馮翊新53名、廖振珽68名、張佑安75名。世錦賽打進男單64的16歲小將郭冠宏，上升4名來到生涯最佳的77名。世錦賽挺進32強的林彥均，也從283名大幅竄升至148名，寫下生涯新高。

王冠欽雖然在世錦賽斬獲生涯首座三大賽冠軍，獲得2000分，總積分6925分仍追不上林詩棟的8675分，依舊排名第2，世錦賽獲得銀牌的巴西名將卡德拉諾也穩居第3。

女單方面，日本女將伊藤美誠在世錦賽摘下銅牌，從9名上升至第7，也將兩名隊友早田希娜、大藤沙月擠到8、9名。前6名沒有變動，依序是孫穎莎、王曼昱、陳幸同、王藝迪、蒯曼、張本美和。

台灣一姐鄭怡靜仍居11名、黃怡樺28名、簡彤娟60名、鄭先知73名，李昱諄世錦賽打進32強，排名從99名回升至89名，葉伊恬下滑至93名。

國泰女將黃禹喬在世錦賽殺進64強，排名從185躍居143名；蔡昀恩也從337名大幅回升至210名。

混雙方面，世錦賽重新合拍闖進8強的林昀儒/鄭怡靜，獲得350分積分，一進榜就衝上37名。

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