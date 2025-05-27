MLB》釀酒人菜鳥投出史上第一人紀錄卻被下放3A 總教練解釋原因

釀酒人23歲右投韓德森。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人23歲右投韓德森（Logan Henderson）本季首度登上大聯盟，繳出亮眼成績單，但卻因主力投手將回歸而被下放至小聯盟3A。總教練墨菲（Pat Murphy）對此表示，對於年輕選手而言，適時的休息是必要的。

韓德森開季從小聯盟3A出發，4月16日生涯首度升上大聯盟，21日初登板面對勇士繳出6局9K失1分的優質先發，拿下大聯盟生涯首勝，本季出賽4場拿下3勝0敗的佳績，防禦率只有1.71，累積15局投出20次三振，他成為隊史首位在大聯盟前3場出賽都拿下勝投的投手，更是現代大聯盟歷史上首位在生涯前3場出賽都奪勝，且至少投出7次三振的菜鳥投手。

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但他的好投並沒有讓他站穩先發輪值，釀酒人今天宣布將他下放至小聯盟3A，將霍爾（DL Hall）升上大聯盟。總教墨菲坦言，韓德森表現得真的很好，但考慮到球隊即將迎回兩名輪值主力，現在是讓他暫時休息的合適時機，對年輕投手來說，適時的休息是必要的，他們並不是機器。

除了霍爾歸隊外，釀酒人主力先發投手昆塔納（Jose Quintana）和伍德魯夫（Brandon Woodruff）也即將復出，莫菲認為球隊目前需要先發投手，也必須讓大家按節奏出賽，伍德魯夫要回來了，昆塔納也是，球團必須保護年輕投手，最好的做法就是讓他們保持比賽狀態，與其把留在大聯盟卻沒機會投，不如下放讓他們累積經驗。

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