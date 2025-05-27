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雙北世壯運5/30新北美術館閉幕 交通局籲善用大眾運輸

2025/05/27 13:32

雙北世界壯年運動會將在5月30日晚間7點在新北市鶯歌區新北市立美術館舉行閉幕典禮。（新北市新聞局提供）雙北世界壯年運動會將在5月30日晚間7點在新北市鶯歌區新北市立美術館舉行閉幕典禮。（新北市新聞局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕雙北世界壯年運動會將在5月30日晚間7點，在新北市鶯歌區新北市立美術館舉行閉幕典禮，交通局交通安全科代理科長李淑惠表示，當天下午5點至晚間10點，美術館周邊將進行彈性交通管制，也會加強大眾運輸服務，呼籲大眾盡量利用台鐵搭乘至鶯歌站，步行6分鐘即可抵達會場。

李淑惠表示，美術館周邊當日交通管制路段包括文化路（文化路平交道至中正一路與文化路口涵洞）及館前路（環河路至三鶯轉運站南側停車場，往樹林方向）實施彈性交通管制（公車、憑證車輛及復康巴士除外），現場交管人員會依據車流狀況，採取彈性調整與引導措施，若人車流量較大，將視情況進行部分車道管制。

此外，李淑惠指出，當日下午5點至晚間10點，館前路（文化路371巷至文化路，往樹林方向）人行道禁騎自行車，館前路（往樹林方向）水資源中心停車場出口路口及館前路（往陶博館方向）環河路口禁止迴轉；建議用路人往返樹林與鶯歌，改行中正一路、中山路，往三峽方向由中正一路往文化路方向行駛，接三鶯大橋通行。

李淑惠說，新北美術館停車場、鶯歌陶瓷博物館停車場、三鶯轉運站南側停車場、水資源回收中心停車場於閉幕典禮當日無對外提供臨停服務，周邊停車位有限，呼籲與會者利用台鐵到鶯歌站下車，再依指標引導經捷運通廊步行400公尺，約6分鐘即可抵達會場；如民眾仍有自駕需求，建議把車停在板橋車站周邊停車場或鶯歌鳳鳴地區路邊停車格，再轉乘火車，雙北居民可搭乘捷運到台北車站、板橋站、松山站、南港站或龍山寺站再轉乘台鐵。

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