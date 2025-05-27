世壯運紀念衫被指羞辱台灣 廠商聲明：回收寶特瓶、台灣製

織品專家發文質疑世壯運送給每位選手的紀念衫，材質標示不清。（擷取自「扛布者-為紡織而活的男子」臉書）

〔記者何玉華／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會進入尾聲，有紡織專家分析送給選手的紀念衫，指出最基本的材質都標示不清，還有網友發現紀念衫上使用中國用語「面料」，質疑是淘寶改標，認為主辦單位徹底羞辱台灣的名聲。製作廠商桔禾創意整合有限公司聲明強調，選手紀念服全程台灣製造，布料是以回收寶特瓶製成，展現環保承諾。

針對外界質疑選手紀念服產地，桔禾創意整合有限公司澄清，紀念服裝全程台灣製造，使用的布料是由合作贊助商「南亞紡織」提供，採用100%回收聚酯纖維（Recycled Polyester）製成針織布，每件衣服約回收五個寶特瓶，具備輕量、透氣與速乾等機能，充分展現賽會對環境永續與綠色賽會具體承諾。

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聲明也指出，布料由南亞贊助，交由翔聖貿易公司於台灣製造成衣，並作為紀念品贈送予所有參賽選手，象徵台灣製造高品質與對環保理念的實踐。

另外，原布標文字為「100% 南亞SAYA回收聚酯環保機能紗線 / 100% SAYA Renew Fiber （Recycled Polyester）」，惟依賽會規範，紀念品上不得單獨露出贊助商名稱，經雙方協調後，最終布標調整為「100% Recycled and Recyclable」，以符合賽事原則並兼顧合作精神。

對於使用中國用語「面料」，執委會表示「面料」係紡織業界通用術語，意指布料或材質，廣泛使用於全球華文紡織產業，並非專屬中國用語，請外界勿過度聯想。

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