晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動

世壯運紀念衫被指羞辱台灣 廠商聲明：回收寶特瓶、台灣製

2025/05/27 13:09

織品專家發文質疑世壯運送給每位選手的紀念衫，材質標示不清。（擷取自「扛布者-為紡織而活的男子」臉書）織品專家發文質疑世壯運送給每位選手的紀念衫，材質標示不清。（擷取自「扛布者-為紡織而活的男子」臉書）

〔記者何玉華／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會進入尾聲，有紡織專家分析送給選手的紀念衫，指出最基本的材質都標示不清，還有網友發現紀念衫上使用中國用語「面料」，質疑是淘寶改標，認為主辦單位徹底羞辱台灣的名聲。製作廠商桔禾創意整合有限公司聲明強調，選手紀念服全程台灣製造，布料是以回收寶特瓶製成，展現環保承諾。

針對外界質疑選手紀念服產地，桔禾創意整合有限公司澄清，紀念服裝全程台灣製造，使用的布料是由合作贊助商「南亞紡織」提供，採用100%回收聚酯纖維（Recycled Polyester）製成針織布，每件衣服約回收五個寶特瓶，具備輕量、透氣與速乾等機能，充分展現賽會對環境永續與綠色賽會具體承諾。

聲明也指出，布料由南亞贊助，交由翔聖貿易公司於台灣製造成衣，並作為紀念品贈送予所有參賽選手，象徵台灣製造高品質與對環保理念的實踐。

另外，原布標文字為「100% 南亞SAYA回收聚酯環保機能紗線 / 100% SAYA Renew Fiber （Recycled Polyester）」，惟依賽會規範，紀念品上不得單獨露出贊助商名稱，經雙方協調後，最終布標調整為「100% Recycled and Recyclable」，以符合賽事原則並兼顧合作精神。

對於使用中國用語「面料」，執委會表示「面料」係紡織業界通用術語，意指布料或材質，廣泛使用於全球華文紡織產業，並非專屬中國用語，請外界勿過度聯想。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中