MLB》守護者威廉斯本季3度首球挨轟 羅伯斯點出大谷打擊特性

大谷翔平和總教練羅伯斯。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平連續兩天首局首打席開轟，目前以第19轟獨居大聯盟全壘打王。總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，大谷首球開轟並非是賽前擬定的對戰策略，而是他積極進攻所出現的結果。

大谷翔平1局上狙擊守護者25歲右投G.威廉斯（Gavin Williams）第一顆96.5英里的內角四縫線速球，而且還是一顆大壞球，但他卻擊出右外野陽春砲，本季第19轟出爐，這一轟擊球初速高達115英里（約185公里），飛行距離為378英尺（約115.2公尺），這也是G.威廉斯本季第3度首球挨轟。大谷翔平全場3打數就敲出1支陽春砲，另外選到2次保送，跑回3分，吞下1次三振，打擊率升至2成95，整體攻擊指數（OPS）為1.040。

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守護者25歲右投G.威廉斯。（法新社）

對於大谷翔平首球開轟的表現，羅伯斯表示，是對方控球的問題，雖然那是一顆速球，原本要投到外角，卻丟到了大谷喜歡攻擊的熱區，才會被敲出全壘打，大谷是一名開賽就非常積極進攻的打者。

G.威廉斯今天先發4.2局失4分，另外投出3次三振和6次保送，防禦率漲至4.27，苦吞本季第3敗。G.威廉斯賽後受訪表示：「道奇打線太難纏了，他們能把好球打成界外，當你稍微想投得更完美時，就會被打中，這支球隊幾乎不會犯錯。」

守護者總教練瓦格特（Stephen Vogt）認為G.威廉斯今年3度首球挨轟應該是碰巧而已，但他今天的控球真的很有問題。

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