晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》守護者威廉斯本季3度首球挨轟 羅伯斯點出大谷打擊特性

2025/05/27 14:59

大谷翔平和總教練羅伯斯。（美聯社）大谷翔平和總教練羅伯斯。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平連續兩天首局首打席開轟，目前以第19轟獨居大聯盟全壘打王。總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，大谷首球開轟並非是賽前擬定的對戰策略，而是他積極進攻所出現的結果。

大谷翔平1局上狙擊守護者25歲右投G.威廉斯（Gavin Williams）第一顆96.5英里的內角四縫線速球，而且還是一顆大壞球，但他卻擊出右外野陽春砲，本季第19轟出爐，這一轟擊球初速高達115英里（約185公里），飛行距離為378英尺（約115.2公尺），這也是G.威廉斯本季第3度首球挨轟。大谷翔平全場3打數就敲出1支陽春砲，另外選到2次保送，跑回3分，吞下1次三振，打擊率升至2成95，整體攻擊指數（OPS）為1.040。

守護者25歲右投G.威廉斯。（法新社）守護者25歲右投G.威廉斯。（法新社）

對於大谷翔平首球開轟的表現，羅伯斯表示，是對方控球的問題，雖然那是一顆速球，原本要投到外角，卻丟到了大谷喜歡攻擊的熱區，才會被敲出全壘打，大谷是一名開賽就非常積極進攻的打者。

G.威廉斯今天先發4.2局失4分，另外投出3次三振和6次保送，防禦率漲至4.27，苦吞本季第3敗。G.威廉斯賽後受訪表示：「道奇打線太難纏了，他們能把好球打成界外，當你稍微想投得更完美時，就會被打中，這支球隊幾乎不會犯錯。」

守護者總教練瓦格特（Stephen Vogt）認為G.威廉斯今年3度首球挨轟應該是碰巧而已，但他今天的控球真的很有問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中