田徑亞錦賽》「我終於不是老四！」余雅倩奪女子鏈球銅牌想大吃慶祝

余雅倩收下亞洲田徑錦標賽女子鏈球銅牌。（田協提供）

〔特派記者林岳甫／龜尾報導〕台灣女將余雅倩今天以64公尺25斬獲2025年南韓龜尾亞洲田徑錦標賽女子鏈球銅牌，並興奮大喊，「我終於不是老四了！」

余雅倩在2021年就成為女子鏈球全國紀錄保持人，生涯累積五度打破全國紀錄，目前生涯最佳為68公尺39，該成績在亞運舞台確實有奪牌實力。

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不過，余雅倩過去最大問題就是容易出現負面情緒，導致經常遇到低潮，甚至從上屆泰國亞錦賽、成都世大運、杭州亞運等大賽都是第4名，長期無緣登上頒獎台，她也更質疑自己。

龜尾氣候涼爽，怕熱的余雅倩獲些許優勢，今日6次試擲都有成績，並在第4擲以64公尺25甩開日本勁敵、上屆銀牌日本混血女將麥可阿瑟，最後如願收下獎牌。

余雅倩表示：「雖然成績沒有達到賽前預期，但我這次不是難過走出來受訪，很開心真的拿到獎牌，然後想趕快去大吃一番慶祝。」

余雅倩收下亞洲田徑錦標賽女子鏈球銅牌。（田協提供）

余雅倩收下亞洲田徑錦標賽女子鏈球銅牌。（田協提供）

余雅倩收下亞洲田徑錦標賽女子鏈球銅牌。（田協提供）

余雅倩收下亞洲田徑錦標賽女子鏈球銅牌。（田協提供）

余雅倩收下亞洲田徑錦標賽女子鏈球銅牌。（田協提供）

余雅倩收下亞洲田徑錦標賽女子鏈球銅牌。（田協提供）

余雅倩收下亞洲田徑錦標賽女子鏈球銅牌。（田協提供）

余雅倩收下亞洲田徑錦標賽女子鏈球銅牌。（田協提供）

余雅倩收下亞洲田徑錦標賽女子鏈球銅牌。（田協提供）

余雅倩收下亞洲田徑錦標賽女子鏈球銅牌。（田協提供）

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