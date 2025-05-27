MLB》「我不是動物！」老虎球星巴耶茲不滿好球帶遭趕出場有怨言

老虎巴耶茲（右）為好球帶判決，怒嗆主審。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎明星游擊手巴耶茲（Javier Baez）今天在比賽中不滿主審好球帶，當下抱怨就被驅逐出場，讓他相當火大。老虎最後在主場以3比1擊敗巨人。巴耶茲賽後對主審非常不滿，直言那顆球根本不是好球。

此戰第5局下，巴耶茲面對巨人先發投手伯德松（Hayden Birdsong）纏鬥到2好3壞滿球數，雙方對決的第7顆球，伯德松丟一顆外角79.8英哩（約128.4公里）的曲球，主審庫茲（Phil Cuzzi）判定好球、拉弓三振。這個判決巴耶茲讓當下找主審理論，隨後就被趕出場。巴耶茲還想衝上前與主審爭論，被一旁的隊友們攔下。

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根據《底特律自由新聞》報導，巴耶茲表示，「那顆球根本他X的不是一顆好球，那是我唯一說的話，然後他說，別指著它，離開。我就說，『什麼意思？離開？我只是問你個問題。』然後他就把我驅逐出場了。」

巴耶茲指出，他不滿主審庫茲在這起事件中對他說話的方式，「這不是關於那個（好壞球）判決，而是他如何對待我的。我不是動物，我們可以談、我們可以爭論，如果他告訴我，『OK，我判錯了。』，我就會閉嘴。我知道他不是完美的，但別那樣對待我。」

巴耶茲全場2打數都吞三振，賽後打擊率為2成86。老虎全場敲7安，格林（Riley Greene）1安2打點，丁格勒（Dillon Dingler）1安1打點；老虎先發投手蒙特羅（Keider Montero）5局僅被敲1安無失分，摘本季第2勝。

巨人先發伯德松主投4.1局失3分，吞本季首敗。巨人全場有5支安打，佛羅雷斯（Wilmer Flores）2安1打點。南韓好手李政厚全場4打數2安，賽後打擊率為2成85。

Javy Baez was HEATED over this strike three call and he's been ejected pic.twitter.com/4KsYYqHk3s — Jomboy Media （@JomboyMedia） May 26, 2025

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