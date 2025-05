MLB》「我不是動物！」老虎球星巴耶茲不滿好球帶遭趕出場有怨言

老虎巴耶茲(右)為好球帶判決,怒嗆主審。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕老虎明星游擊手巴耶茲(Javier Baez)今天在比賽中不滿主審好球帶,當下抱怨就被驅逐出場,讓他相當火大。老虎最後在主場以3比1擊敗巨人。巴耶茲賽後對主審非常不滿,直言那顆球根本不是好球。

此戰第5局下,巴耶茲面對巨人先發投手伯德松(Hayden Birdsong)纏鬥到2好3壞滿球數,雙方對決的第7顆球,伯德松丟一顆外角79.8英哩(約128.4公里)的曲球,主審庫茲(Phil Cuzzi)判定好球、拉弓三振。這個判決巴耶茲讓當下找主審理論,隨後就被趕出場。巴耶茲還想衝上前與主審爭論,被一旁的隊友們攔下。

根據《底特律自由新聞》報導,巴耶茲表示,「那顆球根本他X的不是一顆好球,那是我唯一說的話,然後他說,別指著它,離開。我就說,『什麼意思?離開?我只是問你個問題。』然後他就把我驅逐出場了。」

巴耶茲指出,他不滿主審庫茲在這起事件中對他說話的方式,「這不是關於那個(好壞球)判決,而是他如何對待我的。我不是動物,我們可以談、我們可以爭論,如果他告訴我,『OK,我判錯了。』,我就會閉嘴。我知道他不是完美的,但別那樣對待我。」

巴耶茲全場2打數都吞三振,賽後打擊率為2成86。老虎全場敲7安,格林(Riley Greene)1安2打點,丁格勒(Dillon Dingler)1安1打點;老虎先發投手蒙特羅(Keider Montero)5局僅被敲1安無失分,摘本季第2勝。

巨人先發伯德松主投4.1局失3分,吞本季首敗。巨人全場有5支安打,佛羅雷斯(Wilmer Flores)2安1打點。南韓好手李政厚全場4打數2安,賽後打擊率為2成85。

