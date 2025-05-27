高球》從低谷中爬起 「微笑球后」曾雅妮再戰美國公開賽吸引國際矚目

曾雅妮。（USGA提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕第80屆美國女子公開賽將在艾琳山高爾夫球場（Erin Hills Golf Course）舉行。曾經排名世界第一的「微笑球后」曾雅妮時隔9年之後，自資格賽突圍，重返美國女子公開賽賽場，成為本週頗受關注的選手之一。

很少有選手像曾雅妮，經歷如此漫長的休息期，能夠再次站在頂級賽事的賽場。今年距離她上次參加美國女子公開賽已過去9年，距離她最近一次贏得LPGA冠軍已經13年，而她高居世界第一也已是15年前的事。

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重返艾琳山參加第80屆美國女子公開賽，曾雅妮雖不再是引人矚目的年輕球星，而是一位36歲的女性，帶著對於成功的渴望以及享受比賽的願景。

1989年生的曾雅妮，15歲時擊敗魏聖美贏得2004年美國女子業餘公共球場錦標賽，一舉成名。她是2010年和2011年LPGA的年度最佳選手。23歲時，她已在LPGA巡回賽贏得15次冠軍，其中包括5次大滿貫賽冠軍。

不過，自2012年以來，曾雅妮未能在LPGA巡迴賽上取得任何勝利，今年5月5日，曾雅妮參加亞利桑那州鳳凰城舉行的美國女子公開賽資格賽，從5個人的延長賽中脫穎而出獲得參賽資格，令人驚喜。

從巔峰跌落低谷的曾雅妮，這些年來一直決心重振旗鼓，但她面臨著技術、心理和身體方面的重重障礙。過去4年，她接受了2次左髖關節手術，改用左手推桿，深入研究自己巔峰時期的揮桿影片，並進行冥想、調整比賽的心理狀態等內心探索，希望能得到有效改變。

曾雅妮說：「過去幾年，我對自己的表現感到失望，但我熱愛高爾夫，熱愛比賽。我想向自己證明，我仍然可以在高強度賽場上打球，想看看自己能走多遠。」

曾雅妮這季參加了首場大滿貫雪佛龍錦標賽，但前兩回合交出74、75桿，無緣晉級。作為畢馬威女子PGA錦標賽和AIG英國女子公開賽的歷屆冠軍，曾雅妮有資格參加這兩場大滿貫賽事，並計劃今年繼續參賽。

本週來到美國女子公開賽，曾雅妮會跟在艾琳山工作14年的球童蔡斯（Dave Zeisse）合作，期待在這場大滿貫有一個不一樣的開始。「我需要專注於內心，」通過冥想找到了平靜的曾雅妮說，「我會專注於我能控制的事情，相信自己。」

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