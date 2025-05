MiLB》好的開始！金河成展開首場復健賽 單場雙安外加盜壘成功

金河成今日展開第1場復健賽。(圖片取自Durham Bulls X)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕本季從教士轉戰光芒的韓籍游擊手金河成,今天在小聯盟3A展開復健賽,面對紅雀3A累計2打數皆有安打演出,復出之路有好的開始。

去年迎來合約年的金河成,在台灣時間8月19日的比賽因撲壘傷及右肩提前退場,並在9月底宣布因右肩關節唇撕裂動刀,導致剩餘賽季報銷,留下121場出賽、.233/.330/.370的打擊三圍、標準化進攻指數(OPS+)98的成績單。

請繼續往下閱讀...

雖然有著傷勢困擾,不過這並未影響金河成的合約行情,在今年1月底光芒仍以2年2900萬美元(約台幣8.7億元)的合約簽下,並一路養傷至今。

金河成在首場復健賽擔任先發指定打擊打第2棒,首打席面對泰勒(Curtis Taylor)92.6英里(約149公里)的伸卡球敲出左半邊的平飛安打,擊球初速與距離分別來道94.9英里(約152.7公里)與248英尺,3局下則是挨觸身球保送上壘。

比賽來到5上,金河成第3次的打擊機會,同樣相中泰勒的伸卡球打出中間方向安打,並展現腳程盜上二壘,可惜最終無法回到本壘得分,而到了7局教練團啟用代打換下金河成,也讓他結束今天的打擊任務。

1st AB 1st hit @RaysBaseball 's Ha-Seong Kim rips a single to left on his 1st swing of the year as part of his MLB Rehab Assignment! pic.twitter.com/xCfM3hbBSN

Ha-Seong Kim lines a single to center for his 2nd hit of the game!



He's reached base in all 3 of his plate appearances today with 2 singles & a hit-by-pitch in the 1st game of his MLB Rehab Assignment pic.twitter.com/viOScszrEb