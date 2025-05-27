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MiLB》好的開始！金河成展開首場復健賽 單場雙安外加盜壘成功

2025/05/27 14:35

金河成今日展開第1場復健賽。（圖片取自Durham Bulls X）金河成今日展開第1場復健賽。（圖片取自Durham Bulls X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季從教士轉戰光芒的韓籍游擊手金河成，今天在小聯盟3A展開復健賽，面對紅雀3A累計2打數皆有安打演出，復出之路有好的開始。

去年迎來合約年的金河成，在台灣時間8月19日的比賽因撲壘傷及右肩提前退場，並在9月底宣布因右肩關節唇撕裂動刀，導致剩餘賽季報銷，留下121場出賽、.233/.330/.370的打擊三圍、標準化進攻指數（OPS+）98的成績單。

雖然有著傷勢困擾，不過這並未影響金河成的合約行情，在今年1月底光芒仍以2年2900萬美元（約台幣8.7億元）的合約簽下，並一路養傷至今。

金河成在首場復健賽擔任先發指定打擊打第2棒，首打席面對泰勒（Curtis Taylor）92.6英里（約149公里）的伸卡球敲出左半邊的平飛安打，擊球初速與距離分別來道94.9英里（約152.7公里）與248英尺，3局下則是挨觸身球保送上壘。

比賽來到5上，金河成第3次的打擊機會，同樣相中泰勒的伸卡球打出中間方向安打，並展現腳程盜上二壘，可惜最終無法回到本壘得分，而到了7局教練團啟用代打換下金河成，也讓他結束今天的打擊任務。

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