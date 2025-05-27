MLB》最快143公里！洋基「軟投」亞柏格5月轉先發拿2勝 讓教頭讚賞

洋基33歲左投亞柏格。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基33歲左投亞柏格（Ryan Yarbrough）今天交出6局賞7次三振、僅失1分的優質先發，幫助洋基在客場以5比1擊敗天使，洋基收下3連勝。這是亞柏格在5月份的第4場先發，就為條紋軍貢獻2勝，讓洋基總教練布恩（Aaron Boone）讚賞亞柏格在球場上非常沉著冷靜。

亞柏格今天此戰主投6局僅被敲2安，包含挨了一發陽春砲，失掉1分，賞7次三振、丟1次保送，摘本季第2勝，賽後防禦率為3.06。亞柏格此戰最快丟到89.3英哩（約143.7公里），球種分別是27顆卡特球、19顆橫掃球、17顆伸卡球、17顆變速球、8顆四縫線速球。

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能夠先發、後援兩頭跑的亞柏格，今年季前以附帶大聯盟春訓的小聯盟約加盟藍鳥，他在春訓尾聲選擇跳出小聯盟約，並在美國時間3月24日以1年200萬美元合約加盟洋基。

洋基33歲左投亞柏格。（路透）

洋基開季就面臨先發投手傷兵狀況，包含王牌投手柯爾（Gerrit Cole）動刀整季報銷，希爾（Luis Gil）的右背闊肌拉傷等等。亞柏格從5月份起開始轉往先發，他在5月份先發4場拿到2勝，單月防禦率為2.25、吃下20局的投球。

「我從來不是那種能讓測速槍爆表的投手。」亞柏格表示，「我必須真正理解如何讓打者出局，從收到的回饋來看，我的投球方式就是一種不同的風格，有點非傳統的。這不是他們每天會遇到的類型，能有這樣的特點很不錯。」

洋基游擊新星沃爾普（Anthony Volpe）大讚亞柏格的投球風格，「（看他投球）是一種享受。他能夠有這樣的職業生涯是有原因的。我覺得，或許只有當你持續觀察、成為他的隊友的時候，才會真正欣賞他的表現。他的球威非常好，儘管球速不快，但對手揮棒就像他在丟95英哩以上的球，這並不令人驚訝。當你能像他這樣控球精準、攻擊打者時，對方不會有一個愉快的打席。」

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