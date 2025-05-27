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TPBL》林書豪再奪5月MVP！克羅馬場均近大三元獲選最佳外援

2025/05/27 15:14

林書豪。（TPBL提供）林書豪。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今公布5月份單月獎項，新北國王後衛林書豪憑藉穩定的攻守表現與領袖氣質，獲選為5月最有價值球員（MVP），而桃園台啤永豐雲豹的克羅馬（Lasan Kromah）則以幾近場均大三元的全能數據，榮登最佳外援。

5月MVP票選中，林書豪以48.4%的總占比獲得壓倒性勝利，超越福爾摩沙夢想家馬建豪的25.8%與弟弟林書緯的12.6%。

林書豪在該月份的比賽中，場均繳出23分、6.3籃板、5助攻與1抄截，效率值高達23.3，充分展現其在攻防的統治力。5月3日對戰特攻的德比戰役中，他砍下28分、10籃板與5助攻，帶領球隊豪取45分勝利，他賽後受訪時提及，「尊重籃球、尊重自己」，充分展現對比賽的最高敬意。5月8日面對逆襲的雲豹，則再度繳出25分與7次助攻的成績單，不僅顯示林書豪是國王攻防的核心，更是場上的節奏設計師，也是國王能在多線作戰與傷兵困境中穩健前行的關鍵。

外援票選部分競爭激烈，最終由雲豹的克羅馬以32.4%得票率勝出，僅些微領先同樣表現亮眼的曼尼高（30.6%）。克羅馬在5月場均可貢獻20.7分、9.3籃板、10助攻與2.0抄截，效率值更高達25.7，是聯盟本季罕見達成單月助攻雙位數的外援。

克羅馬。（TPBL提供）克羅馬。（TPBL提供）

克羅馬在5月10日對戰特攻的比賽中獨得31分、10籃板與9助攻，成為球隊晉級關鍵戰役的最大功臣。而在5月18日的例行賽最終戰對夢想家，他再度轟下17分、11籃板與15助攻的大三元成績，不僅穩定輸出，更親手將雲豹送入季後挑戰賽。他的冷靜節奏、強大控場能力與全面貢獻，也讓他在球迷與媒體心中奠定「關鍵推進器」的角色。

5月是例行賽收尾與季後挑戰賽門票爭奪的關鍵階段。兩位得獎者不僅數據亮眼，更展現出身為頂級球員在壓力下的應變與帶隊能力。林書豪持續穩定輸出，成為國王衝擊冠軍賽的重要支柱；而克羅馬雖未能帶領雲豹挺進下一輪，但他在季末的拚戰精神與關鍵時刻的硬解能力，依舊贏得媒體與球迷的肯定。

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