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世壯運》「黑狗」陳建禎領銜參賽讓球迷塞爆球場 下季動向引關注

2025/05/27 15:39

陳建禎（左3）和老隊友們一起參與世壯運。（記者粘藐云攝）陳建禎（左3）和老隊友們一起參與世壯運。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕旅日名將陳建禎這次世壯運邀集前隊友們參與30+40+室內排球項目，吸引不少球迷擠爆新店運動中心，盼一睹前國手們的風采。對於球迷們關注，陳建禎表示，真的有點驚訝，很謝謝大家特別來支持。

35歲的陳建禎近年都在日本打拚，結束賽季後返台，利用休季空檔和學長張建邦一起號召過去隊友們齊聚一堂，包含戴儒謙、王明浚等人一起參與世壯運，陳建禎說：「想藉由比賽打球讓大家聚一聚，賽前我們也分別在高雄、台北打了一下球。」他認為，大家過去同隊有3、5年了，默契都還在，不用特別溝通。

台灣職業排球聯盟（TPVL）今年成立，讓我國排球邁向下一個階段，陳建禎認為，這對於台灣排球發展確實有幫助，「球員出路也變多，還有外援部分，比賽精采度跟實力一定會提升。」 至於他在新賽季動向，陳建禎表示，目前還在考慮是否要續戰，退休也是其中選項之一，現階段也有TPVL球隊邀請他加入，尚在評估包含薪資、陣容等各項條件。

30歲的高偉誠是這次陣中最年輕的球員，對於和學長們搭配，他相當開心，「和學長一起打球相當歡樂，也能從他們身上學到東西。」但這次他們這組參賽的都是台灣球隊，也讓小高直呼可惜，沒機會和國外好手交流。

陳建禎（左3）和老隊友們一起參與世壯運。（記者粘藐云攝）陳建禎（左3）和老隊友們一起參與世壯運。（記者粘藐云攝）

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