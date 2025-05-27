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田徑亞錦賽》世青銀牌朱品薰二度征戰 闖決賽拿第7名

2025/05/27 16:52

標槍女將朱品薰在2025年亞洲田徑錦標賽以54公尺60拿下第7名。（田協提供）標槍女將朱品薰在2025年亞洲田徑錦標賽以54公尺60拿下第7名。（田協提供）

〔特派記者林岳甫／龜尾報導〕台灣新生代標槍女將朱品薰今天在2025年亞洲田徑錦標賽再次跟亞洲頂尖選手較勁，可惜後3擲左腳踝出現不適未能作出突破，以54公尺60拿下女子標槍第7名。

20歲的朱品薰是國內新生代標槍女將，代表作為去年利馬世界U20田徑錦標賽，她以54公尺28奪得女子標槍銀牌，也是台灣在這項賽事首面銀牌。朱品薰本季最佳為3月在青年盃締造的56公尺77，也是生涯最佳。

朱品薰在2023年以高中生之姿參加亞錦賽，不過當時為生涯首度參加成人等級賽事，當然是緊張到不行，最後也未能晉級決賽，本屆再度前來參賽，她至少成功挺進決賽，比較可惜是成績沒有做出突破。

朱品薰坦言，這場發揮就是平平，有點偏中下水準，不過可以跟這麼多高手較勁還是有很多收穫，只是自己的左腳有受傷，後3擲就只能忍痛比。朱品薰暫時沒有想要動刀，就是努力跟這個傷勢共存，接下來將瞄準台灣公開賽及世界大學運動會。

台灣本屆亞錦賽女子標槍除了朱品薰之外，全國紀錄保持人李慧君也有參賽，她以51公尺66拿下第9名。

標槍女將朱品薰在2025年亞洲田徑錦標賽以54公尺60拿下第7名。（田協提供）標槍女將朱品薰在2025年亞洲田徑錦標賽以54公尺60拿下第7名。（田協提供）

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標槍女將朱品薰在2025年亞洲田徑錦標賽以54公尺60拿下第7名。（田協提供）標槍女將朱品薰在2025年亞洲田徑錦標賽以54公尺60拿下第7名。（田協提供）

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