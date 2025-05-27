全中運外套有「熊掌」圖騰？ 議員質疑中國製、市府澄清

南市議員蔡宗豪今（27）日質詢時秀出照片，質疑全中運外套是否中國製品。（擷自南市議會質詢畫面）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市主辦今年全國中等學校運動會（以下簡稱全中運）剛結束，國民黨南市議員蔡宗豪今（27）日在市政總質詢時，秀出照片市長黃偉哲穿的外套制服上有「熊」圖騰， 質疑為何不交由台灣在地廠商做，反而採購中資品牌，並譏諷說「全中運成了全中國製運」，對此，南市府體育局澄清，大會製服是在地台南公司得標，全數為台灣製造。

體育局表示，今年全中運大會服裝共2400多套， 提供給裁判、志工，以及各場地工作人員，得標廠商為台南在地達仁公司，衣料採用台灣品牌ifit，全數為台灣製造，並無中國製品。

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體育局指出，議員所質詢的Kelme（卡爾美）服裝，是這次「籌備處執委會委員」所購置服裝，總計採購150套。得標廠商亦為達仁，共購置外套、黑、白色運動上衣及帽子各1件，其中黑色運動外套及帽子皆為台灣製造。僅有在白色運動上衣及外套部分為Kelme（卡爾美）進口成衣。該筆採購案的投標須知，僅要求投標廠商必須是台灣公司，並未限制廠商貨源只能來自台灣。

經詢問廠商，業者指出，白色運動上衣及外套印有Kelme（卡爾美）LOGO是因為該廠牌具有國際知名度，為提升銷售量，因此取得Kelme（卡爾美）授權同意，以該廠牌LOGO製作，部分產品使用台灣原產布料於台灣製造，部分則是進口。業者說明， Kelme（卡爾美）公司係源自西班牙品牌，於1963年成立，後於2018年由中國經銷商收購股權，雖然Kelme現在由中國資本控股，但Kelme的品牌起源地還是西班牙。

蔡宗豪指出，全中運服裝上出現「熊掌」圖騰為中國品牌製造，他質疑為何不把制服交給台灣廠商製造，喪失挺在地本土企業的機會，此外全中運服裝採購案契約是否要求台灣製造，採購過程有沒有合乎法規。

市長黃偉哲則回應表示，若是廠商有違反標規，將會依法追回價金。

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