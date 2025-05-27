羽球》全團賽5月30日開打 李洋領軍國體大拚男團衛冕

羽球全團賽5月30日登場。（羽協提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025年台北羽球團體錦標賽賽將於5月30日至6月9日在台北體育館點燃戰火，參賽人數為年度最大型的全國羽球團體錦標賽，吸引超過4500名選手參賽，有男女乙組53隊、高中男女組64隊、國中男女組145隊以及國小男女組171隊，報名參賽選手早已備戰多時，希望拿出最好表現。

去年拿下男子乙組團體冠軍的國立體育大學，教練團陣容更加堅強，拿下兩次奧運男雙金牌的李洋，將帶領國立體育大學陣容問鼎衛冕，李洋從選手變成教練，場邊跟選手的指導畫面勢必也會是鎂光燈與鏡頭捕捉的焦點。

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參賽隊數最多的國小組，戰況也被預測最精采多變，去年高雄市前鎮區民權國小奪下國小男子組冠軍、國小女子組亞軍，戰績最為出色，不過其他勁旅實力也不斷增長，像是台中市大鵬國小才剛剛拿下全國國小盃羽球錦標賽男子團體冠軍、男子雙打冠軍，也是被視為本次比賽的超級強隊之一。另外栽培出王齊麟、李佳豪等名將的台北市民權國小羽球隊，每年都是4強爭冠的常客，今年仍然不例外，小選手實力依舊堅強。

中華羽協理事長張國祚表示，本屆比賽的報名參賽隊數再創新高，可見基層羽球運動不斷地向下扎根發展，也帶動羽球相關產業的欣欣向榮，像是運動中心羽球場以及民間羽球館都常常爆滿，他也期待各縣市政府能興建更多羽球場地，讓更多民眾可以全家一起參與羽球運動，讓台灣培育出更多的戴資穎、周天成、李洋、王齊麟。

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